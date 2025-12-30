تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح، وتحذر الهيئة من تكون الشبورة المائية.

حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة اليوم وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 20

اسوان 23

الإسكندرية 19

مطروح 19

شرم الشيخ 22

وفي بعض الدول العربية

مكة المكرمة 27

القدس 11

أبوظبي 24

الجزائر 12

مسقط 25

وفي بعض الدول العالمية

أنقرة 7

باريس 6

واشنطن 7

موسكو 5