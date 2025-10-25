عمرو أديب : استعادة أرض الزمالك تنعش النادي حتى ينجو من الغرق

قارن الإعلامي عمرو أديب بين موقف الأهلي والزمالك، قائلاً: "الأهلي أخد 3 أراضي ودلوقتي عاوز يشتري محمد صلاح، والزمالك مش قادر يسترجع أرضه! فين العدل؟ فين الإحساس بالكيان ده؟!".

أزمة أرض نادي الزمالك

وشنّ الإعلامي عمرو أديب هجوماً بسبب أزمة أرض نادي الزمالك، مطالباً بتوضيح موقف الدولة بشكل صريح من مستقبل النادي واستثماراته.

الحل الحقيقي لتجاوز الأزمة

وقال أديب خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، إن نادي الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة، مؤكداً أن الحل الحقيقي لتجاوز هذه الأزمة هو استعادة أرض الزمالك التي من شأنها أن تنعش موارد النادي وتعيده لمساره الطبيعي.

وأضاف: "يا جماعة الأزمة المالية اللي فيها الزمالك يحلها الأرض.. الأهلي كان في أزمة مالية وما نجدهوش غير الأرض.. انتوا عاوزين الزمالك يغرق؟ قولوا، لكن ما تسيبوناش كده!".

الزمالك كيان عريق

وأشار أديب إلى أن نادي الزمالك كيان عريق ويمثل الدولة، قائلاً: "هو نادي الزمالك دا مش ملكي.. دا نادي دولة، ملك الدولة، يعني خسائر النادي هي خسائر الدولة نفسها!".

وتساءل الإعلامي: "يعني البلد ناقصها أرض؟ فجأة أرض الزمالك بقت على النيل؟ يا جماعة قولولنا واجهونا، الناس في حالة صعبة، ودي الأرض اللي ممكن تدي النادي فرصة يتنفس!".

موقف الأهلي والزمالك

واختتم عمرو أديب حديثه قائلًا: "احنا مش بنطلب حاجة بالعافية، قولوا بس مش عاوزين النادي دا يستثمر.. مش عاوزين نديكوا أرض.. بس واجهونا بالحقيقة!".