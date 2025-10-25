عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي

علق الإعلامي عمرو أديب على ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن أمر غير منطقي على الإطلاق.

انتقال محتمل للأهلي

وقال أديب، خلال تقديم برنامج الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر، إن محمد صلاح يتعرض لانتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة دون مبرر واضح، مشيرًا إلى أن البعض بدأ يربط اسمه بانتقال محتمل للأهلي، وهو ما وصفه بـ«الخيال».

وأضاف أديب ساخرًا: «يا جماعة يا أهلي، أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟! إذا كان اللي بيتكلم أهبل يبقى المستمع عاقل بقى محمد صلاح هيلعب في الأهلي؟!»

قيمته الفنية والعقود الضخمة

وأوضح أن طموح النادي الأهلي كبير وعظيم، لكن انتقال محمد صلاح إليه أمر غير واقعي في ظل قيمته الفنية والعقود الضخمة في أوروبا، متسائلًا: «هو أي حد بيلبس أحمر يلعب في الأهلي؟!»

وتابع عمرو أديب حديثه قائلاً إنه يخشى أن يكون محمد صلاح أو مدير أعماله في حالة من الارتباك بعد الموجة الأخيرة من الشائعات، مؤكدًا أنه تفاجأ من بعض التقارير التي تزعم وجود اتصالات بين رجال أعمال مصريين وصلاح.

مؤكدًا أن محمد صلاح ما زال أحد أبرز نجوم العالم، ويحتاج إلى الدعم لا الشائعات.