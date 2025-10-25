قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب العام يشيد الأداء الراقي لقضاة مصر بـ الإمارات: رسالة العدالة تتخطى الحدود
لن اركع أبدا ..أول رد من الرئيس الكولومبي على عقوبات ترامب ضده
عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي
بعد واقعة منبر المسجد بسوهاج.. القانون يحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي

عمرو أديب
عمرو أديب
محمد البدوي

علق الإعلامي عمرو أديب على ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن أمر غير منطقي على الإطلاق.

انتقال محتمل للأهلي

وقال أديب، خلال تقديم برنامج الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر، إن محمد صلاح يتعرض لانتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة دون مبرر واضح، مشيرًا إلى أن البعض بدأ يربط اسمه بانتقال محتمل للأهلي، وهو ما وصفه بـ«الخيال».

وأضاف أديب ساخرًا: «يا جماعة يا أهلي، أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟! إذا كان اللي بيتكلم أهبل يبقى المستمع عاقل بقى محمد صلاح هيلعب في الأهلي؟!»

قيمته الفنية والعقود الضخمة

وأوضح أن طموح النادي الأهلي كبير وعظيم، لكن انتقال محمد صلاح إليه أمر غير واقعي في ظل قيمته الفنية والعقود الضخمة في أوروبا، متسائلًا: «هو أي حد بيلبس أحمر يلعب في الأهلي؟!»

وتابع عمرو أديب حديثه قائلاً إنه يخشى أن يكون محمد صلاح أو مدير أعماله في حالة من الارتباك بعد الموجة الأخيرة من الشائعات، مؤكدًا أنه تفاجأ من بعض التقارير التي تزعم وجود اتصالات بين رجال أعمال مصريين وصلاح.

مؤكدًا أن محمد صلاح ما زال أحد أبرز نجوم العالم، ويحتاج إلى الدعم لا الشائعات.

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب محمد صلاح الأهلي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ترشيحاتنا

ارشيفية

أحمد مالك عن فيلم "كولونيا" : بحب أنوع أعمالي وأهتم بالقضايا الانسانية

جانب من الحلقة

زوج ابنة الشاعر محمد حمزة: كنت أعيش معه وكان يحدثني عن شادية وعبدالحليم

جانب من الحلقة

عماد إسماعيل: أحببت شخصية الشيخ أبو العلا محمد من وصف أم كلثوم له

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد