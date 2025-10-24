عمرو أديب: غزة قضية محورية في سياسة مصر الخارجية

قال الإعلامي عمرو أديب إن ما يجري حاليًا من لقاءات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وزيارات رئيس المخابرات العامة المصرية إلى تل أبيب والأراضي الفلسطينية، يعكس الدور الحقيقي والمحوري الذي تقوم به مصر في إدارة ملف غزة.

وأوضح أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، أن مثل هذه التحركات تؤكد أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بعقلانية وحكمة، قائلاً: “النهاردة لما تيجي تقعد مع الفصائل الفلسطينية، ويكون رئيس المخابرات في تل أبيب والأراضي الفلسطينية ويقعد مع السلطة، فده معناه إننا بنقول يا جماعة دعوا هذا الأمر يأخذ وقته، لأننا بنشتغل على حلول حقيقية مش شعارات".

السياسة الخارجية المصرية

وأضاف أن قضية غزة أصبحت محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية المصرية، وأن الدولة تسعى إلى تثبيت الاستقرار ومنع حالة الاستنفار الدائمة، موضحًا: “انت مش عاوز يبقى فيه حالة توتر طول الوقت، ولازم تعرف إن غزة قضية محورية في سياستك الخارجية".

وأشار أديب إلى أن الفصائل الفلسطينية تدرك تمامًا دور الرئيس عبد الفتاح السيسي وثقل مصر في هذا الملف، قائلاً: “الناس دي قاعدة مع رئيسك علشان عارفة دوره، وبتعرف إن في إيده مفتاح السلام، ومفيش حد عنده العلاقات دي ولا جهاز الاتصال اللي عند مصر".

نتائج الاجتماعات

وأكد الإعلامي أن نتائج الاجتماعات التي جرت في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية أظهرت بوضوح ثقتهم في الدور المصري، موضحًا: “بعد الاجتماعات اللي حصلت هنا في مصر، الفصائل طلعت بيان واضح جدًا قالت فيه إنها مع غزة، ومع دخول المساعدات الإنسانية، ومع دعم مصر واقتراحاتها".

وختم أديب حديثه بالتأكيد على أن مصر تتحرك بمسؤولية ووعي في هذا الملف الحساس، وأن العالم كله بات يقدّر الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار ودفع جهود السلام في المنطقة.