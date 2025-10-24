عمرو أديب: تعرضت لهجوم عندما تحدثت عن غزة.. ودور مصر لا يمكن الاستغناء عنه

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بعض الأصوات هاجمته عندما تحدث عن أهمية غزة ودور مصر المحوري في القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والسعي نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.

تأكيد على الثوابت المصرية

وأوضح أديب، خلال برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، أن حديثه عن غزة لم يكن سوى تأكيد على الثوابت المصرية التي تسعى دائمًا للحفاظ على الأمن القومي العربي، مضيفاً: “أنا اتهاجمت لما قلت إننا ما نقدرش نستغنى عن غزة، لكن الحقيقة إن مصر هي القلب النابض للقضية، ودورها لا غنى عنه”.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاتحاد الأوروبي جاءت لتعكس المكانة التي تحظى بها مصر دوليًا، قائلاً: “الرئيس السيسي ذهب إلى مقر الاتحاد الأوروبي وتم استقباله استقبال الفاتحين، تصفيق حار جداً وتقدير كبير لهذا الرجل، ودول مش مضطرين يصقفوا لحد، التصفيق دا تقدير واحترام لمصر ولدورها”.

أهمية الدور المصري

وأكد عمرو أديب أن المجتمع الدولي يدرك جيداً أهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مضيفاً أن الحفاوة التي قوبل بها الرئيس السيسي هي رسالة واضحة على مكانة مصر واحترام العالم لقيادتها وجهودها المتواصلة في دعم قضايا المنطقة.