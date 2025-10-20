عمرو أديب: مصر مايكفِّيهاش 16 و17 مليون سائح في السنة.. لازم نوصل لـ 40

علق الإعلامي عمرو أديب، على استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025.

وقال عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "نشهد تنمية لمشروع سياحي عظيم تتوارثه الأجيال، وهو المتحف المصري الكبير".

وأضاف عمرو أديب: "مشروع المتحف المصري الكبير، ثقافي، استثماري، سياحي، ونحن نستثمر التاريخ؛ لنأخذ الحظ الجيد من السياحة".

وأكد عمرو أديب: "مصر لا يكفيها 16 و17 مليون سائح في السنة، ده ظلم، ولازم نصل لـ 30 و40 مليون سائح، مصر لا تقل عن باريس وتركيا وإسبانيا".