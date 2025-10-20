قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

توك شو.. أخبار إيجابية بشأن الكهرباء قريبا.. عمرو أديب يعلق على سرقة متحف اللوفر.. وتكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار

الإعلامي احمد موسى
الإعلامي احمد موسى
محمد شحتة

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء

كشف الإعلامي أحمد موسى عن مفاجآت منتظرة خلال الفترة المقبلة، قائلا: “انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء”.

وفي سياق آخر، قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث من قبل بعض وسائل الإعلام في 2011، والسعي نحو تخريب البلد؛ أمر لا ينسى، موضحا أن من هاجم مؤسسات مصر؛ خائن للوطن والشعب.

هشام جمال عن زواجه من ليلى أحمد زاهر لـ صاحبة السعادة: الناس بيوصونى عليها

وحل النجم هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، ضيفا في أول حوار تليفزيوني يجمعهما بعد زواجهما في لقاء مميز مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة على قناة  dmc.

بعد حادث سرقة متحف اللوفر.. عمرو أديب: بعتذر للمتحف المصري وهو على رأسي من فوق

وأكد الإعلامي عمرو أديب، انه “بعتذر للمتحف المصري والمتحف على رأسي من فوق ومش هعمل كدة تاني لأنه سخرت من المتحف المصري بعد سرقة أسورة صغيرة”.

السفير نبيل فهمي للميس الحديدي: خطة ترامب مكتوبة بقلم رصاص

وأكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن خطة ترامب وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قمة شرم الشيخ مرت بمراحل كثيرة، حيث تمت مواجهة أمرين في حرب غزة؛ أولها أزمة القتل والتدمير والإبادة، إذ كان من الصعب تجاهل المعاناة الإنسانية والضغط الإنساني على العرب ومصر، ومن ثم كان لابد من إيقاف الحرب بسبب حرب الإبادة.

دعوة كريمة.. لميس الحديدي تعلق على إعلان الرئيس عن مؤتمر إعمار غزة

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قائلة:"الاحتفالية كانت مهمة وبها عروض درامية كُرِّم بها .11 اسمًا من أبطال أكتوبر"

نشأت الديهي بعد هجوم الإخوان على زائري مولد السيد البدوي: مصر محبة لآل البيت

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تعليقات الإخوان على أعداد المصريين التي زارت مولد السيد البدوي في طنطا مؤخرًا.

وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أنها تلقت إيضاحًا وردًا من وزير التموين حول أسعار الخبز المدعوم، البالغ عشرين قرشًا للتموين، وتفاصيل التكاليف، في أعقاب رفع أسعار السولار، قائلة:"طرحنا عدة أسئلة مهمة للسيد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، فأرسل ردًا حول تلك الأسئلة".

رئيس المتحف المصري الكبير: لدينا مقتنيات للملك توت عنخ آمون ستعرض لأول مرة

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن اختيار تصميم المتحف جاء عبر مسابقة عالمية شارك فيها 50 مكتب تصميم من 30 دولة، وتم اختيار تصميم مكتب من أيرلندا، مضيفًا أن المسلة المعلقة ستكون أول ما يشاهده الزائر للمتحف، تليها تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يعكس فخامة ورمزية عميقة، ثم الانتقال إلى عدد من التماثيل الأخرى قبل الدرج العظيم الذي يأخذ الزائر في رحلة إلى الأبدية، ويستعرض تطور الملكية عبر 12 قاعة تمثل العصور المختلفة.

خبير بحري: سمكة القرش الحوتي في غزة نادرة وتكفي لإطعام 14 ألف شخص

وأكد الدكتور أمجد شعبان، المتخصص في دراسة أسماك القرش بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن سمكة القرش الحوتي التي انتشر صور واصطيادها في قطاع غزة تُعد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، مشيرًا إلى أنها واحدة من أضخم الكائنات البحرية المعروفة، إذ قد يصل طولها إلى نحو 20 مترًا، ويبلغ وزنها ما يقارب 8 أطنان من اللحوم.

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع.. ونرفض رفع تذاكر المترو

وأكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تطالب المجلس القومي للأجور إعمالًا للقانون بالاجتماع مرة كل 6 شهور على الأقل للنظر في الأجور وزياداتها، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه.

