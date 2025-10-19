أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء

كشف الإعلامي أحمد موسى عن مفاجآت منتظرة خلال الفترة المقبلة، قائلا: “انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء”.

وفي سياق آخر، قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث من قبل بعض وسائل الإعلام في 2011، والسعي نحو تخريب البلد؛ أمر لا ينسى، موضحا أن من هاجم مؤسسات مصر؛ خائن للوطن والشعب.

وأضاف، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن من شتم الجيش وأهان القوات المسلحة، أنا كشعب لا يمكن أنسى ما فعله ولو قعد يطوف قدامي حول الكعبة المشرفة.

التعامل مع الخائنين

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن من خان البلد مرة؛ من الطبيعي أن يخونها مرات أخرى، فلا يوجد ما يمنعه من تكرار هذا والانقلاب على البلد في أي وقت.

واستطرد: إحنا كإعلام بنخاطب الملايين من الناس، مش بكلم واحد صاحبي، وإحنا هنا بنشتغل عشان البلد مش حد، وبنقف مع بلدنا وشعبنا وجيشنا وقضائنا ومؤساستنا.



