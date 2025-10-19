أحمد موسى: سرقة اللوفر تفوق الخيال.. وأين كان الأمن الفرنسي؟

عبر الإعلامي أحمد موسى عن دهشته واستغرابه الشديدين من حادث السرقة الذي وقع داخل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، واصفًا ما حدث بأنه حادث يفوق الخيال ولا يمكن تصديقه حتى لو جاء ضمن مشاهد فيلم سينمائي.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الحادث كشف عن ثغرات أمنية خطيرة داخل واحد من أشهر المتاحف في العالم، متسائلًا باستنكار: «فين الإنذار في متحف اللوفر؟ مافيش لمبة ولعت أحمر تقول الحقونا؟ هو المتحف ده مافيش فيه أمن؟ مافيش حد متابع؟»

وأضاف الإعلامي أن السرقة تمت في وضح النهار وأمام الجميع، في مشهد أصاب العالم بالذهول، قائلاً: «دا لو فيلم الناس مش هتصدقه، لكن حصل بالفعل، متحف اللوفر التاريخي اتسرق في عز النهار».

وأشار موسى إلى أن ما حدث يمثل صدمة عالمية غير مسبوقة، خاصة أن متحف اللوفر يضم أهم وأثمن المقتنيات التاريخية والفنية في العالم، متسائلًا: *«كيف يمكن لمتحف بهذا الحجم أن يتعرض لسرقة بهذه الجرأة دون أي إنذار أو تدخل فوري من من الشرطة الفرنسية؟».

واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن الواقعة تطرح تساؤلات جدية حول منظومة الأمن في المتاحف العالمية، وأن ما جرى في باريس يجب أن يكون جرس إنذار للدول كافة من أجل حماية تراثها الإنساني من عصابات السرقة المنظمة.