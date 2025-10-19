أحمد موسى: من خان الوطن في 2011 سيخونه مرة أخرى والإعلام يجب أن يكون سلاحًا لحماية الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما قامت به بعض وسائل الإعلام خلال أحداث عام 2011 لا يمكن أن يمحى من الذاكرة، مشددًا على أن تلك المرحلة كانت كاشفة وفاصلة بين من كان يعمل بإخلاص من أجل الوطن، ومن سعى إلى هدمه وتحقيق مصالحه الخاصة على حساب استقرار الدولة وأمنها.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد:

«اللي عمل عمله في 2011، واللي شتم الجيش، مش هصدقه حتى لو قعد يطوف قدام الكعبة، لأن اللي خان البلد قبل كده هيخونها تاني».

وأضاف الإعلامي أن هناك من حقق مكاسب ضخمة خلال تلك الفترة، ولكنها كانت مرتبطة بخراب البلد وإشاعة الفوضى، مؤكدًا أن هؤلاء لم تكن لديهم أمانة الكلمة ولا إحساس بالمسؤولية الوطنية، وأن ما فعلوه آنذاك ما زال حاضرًا في الذاكرة الوطنية.

وشدد موسى على أن المصداقية في تناول القضايا الوطنية مسؤولية أخلاقية ومهنية، موضحًا أن الإعلام الحقيقي هو سلاح للدفاع عن الدولة وليس وسيلة لهدمها أو تشويه مؤسساتها.

وأكد أن الوعي والإخلاص للوطن هما السلاح الأقوى في مواجهة حروب الشائعات والتضليل الإعلامي التي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في دولتهم، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب إعلامًا وطنيًا واعيًا يضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.