ديني

ما هو آخر وقت لصلاة الضحى؟.. احرص على نيل ثوابها قبل فواته

صلاة الضحى
صلاة الضحى
أحمد سعيد

يهتم كثيرون بأداء صلاة الضحى في الصباح فهي من أعظم النوافل وأعظمها أجرًا، ويتساءل البعض عن أفضل وقت لأدائها وآخر وقت لصلاة الضحى ، حيث تزداد الرغبة في معرفتها لما تمنحه هذه الصلاة من ثواب كبير وفضل خاص لمن يحرص عليها.

وقت صلاة الضحى

وبيّن الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أفضل وقت لصلاة الضحى تُعد من النوافل المهمة التي يُستحب للمسلم المحافظة عليها، مشيرًا إلى أن وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بنحو 20 إلى 25 دقيقة، وآخر وقت لصلاة الضحى يمتد حتى ما قبل الزوال مباشرة أي قبل دخول وقت صلاة الظهر.

وأضاف أمين الفتوى، خلال تصريحات سابقة له، أن أفضل وقت لأداء صلاة الضحى هو منتصف الفترة بين الشروق والزوال، لما في هذا الوقت من فضل خاص، ولأنه يساعد المسلم على عدم الانقطاع الطويل عن الصلاة بين الفجر والظهر.

ووضّح أمين الإفتاء أن صلاة الضحى من الأعمال المستحبة التي تجبر النقص في هذه الفترة، وتُعد من القربات التي تعين المسلم على دوام الطاعة والتقرب إلى الله تعالى.

آخر وقت لصلاة الضحى

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت إن وقت صلاة الضحى يبدأ مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها -ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس-، وينتهي وقتها قبل زوال الشمس -ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر-، مع مراعاة فروق التوقيت بحسب إحداثِيَّات المكان.

فضل صلاة الضحى

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صلاة الضحى هي الصلاة التي سَنَّها سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقتِ الضحى عند ارتفاع النهار، وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنها مجزئةٌ عن جميع الصدقات المطلوبة على جميع سُلَامِيَّات بدن الإنسان -أي: عظامه- في كلِّ يومٍ شكرًا لله على نعمته وفضله.

واستشهدت دار الإفتاء بما جاء عن عن أبي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وأشارت إلى أن من فضائل صلاة الضحى: أنها مِن أسباب مغفرة الذنوب ولو كانت مثل زَبَدِ البحر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".

ونوهت الإفتاء بأن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم جعلها وصيةً بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وفي ذلك إظهارٌ لأهمية صلاة الضحى، وتأكيدٌ على بيان فضلها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

واستشهدت بما ورد عن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَلَّا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وقت صلاة الضحى صلاة الضحى آخر وقت لصلاة الضحى فضل صلاة الضحى

