الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد موسى: إحنا هنا بنشتغل عشان البلد وشعبنا وجيشنا مش عشان حد

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث من قبل بعض وسائل الإعلام في 2011 والسعي نحو تخريب البلد أمر لا ينسى، موضحا أن من هاجم مؤسسات مصر؛ خائن للوطن والشعب.

وأضاف، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن من شتم الجيش وأهان القوات المسلحة، أنا كشعب لا يمكن أنسى ما فعله ولو قعد يطوف قدامي حول الكعبة المشرفة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن من خان البلد مرة؛ من الطبيعي أن يخونها مرات أخرى، فلا يوجد ما يمنعه من تكرار هذا والانقلاب على البلد في أي وقت.

واستطرد: إحنا كإعلام بنخاطب الملايين من الناس، مش بكلم واحد صحبي، وإحنا هنا بنشتغل عشان البلد مش حد، وبنقف مع بلدنا وشعبنا وجيشنا وقضائنا ومؤساستنا.

الصف خلف الدولة المصرية

وأكد: شرف لكل واحد في الإعلام أن يقف في الصف خلف الدولة المصرية، موضحا أن أسهل شيء في الإعلام أن تتكسب على دماء على الشعب وتدمير البلد.
 

الرئيس والحكومة

وأكمل أحمد موسى: دفاعي عن البلد لا يعني دفاعي عن الرئيس والحكومة، فالنظام حاجة والبلد حاجة، ولذا أنا أدافع عن مصر الدولة والوطن اللي مساحتها مليون كيلو متر مربع، وأنا أحب رئيس مصر الحالي والسابقين خاصة لما يكونوا أبناء القوات المسلحة.

واختتم حديثه: في ناس أتابعهم من 30 يونيو 2013 لحد النهارده أكتوبر 2025، ما مسكتهومش مرة كاتبين كلمة إيجابية عن مصر، وهنا مش بتكلم عن الرئيس والنظام، ولكن أقصد الدولة، بل تلاقيهم شغالين تخريب".

