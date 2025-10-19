قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
توك شو

أحمد موسى: تحية الرئيس السيسي لأبطال أكتوبر تجسيد لوفاء القائد لجيل صنع المجد

رنا عبد الرحمن

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالمشهد المؤثر الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبطال حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الرئيس حرص على التقاط صورة تذكارية معهم، ووجه لهم التحية العسكرية تقديرًا لتضحياتهم وبطولاتهم الخالدة، معتبرًا أن تلك التحية «تحية واجبة» من القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال كتبوا بدمائهم تاريخ الوطن ومجده العسكري.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على تكريم جيل أكتوبر وتذكير الأجيال الجديدة بقيمهم العظيمة، لما يمثله هؤلاء الأبطال من رمز للبطولة والإرادة والتضحية.

وأضاف الإعلامي أن اللقاء عكس حالة الاحترام المتبادل بين القيادة السياسية ورجال القوات المسلحة الذين صنعوا النصر في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يرى في هذا الجيل قدوة وطنية خالدة أعادت لمصر والأمة العربية كرامتها وهيبتها.

وأشار موسى إلى أن من بين الأبطال الذين التقاهم الرئيس، البطل محمد طه يعقوب، أحد رموز حرب أكتوبر، الذي تعد قصته من العلامات المضيئة في مسيرة النصر، حيث قال: «لما رفعت علامة النصر كان الهدف هو سيناء ودي كانت العلامة»، في إشارة إلى رمزية تلك اللحظة التي ستظل محفورة في ذاكرة الوطن كعنوان للعزيمة والإصرار على استرداد الأرض.

واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن تكريم الأبطال وتوثيق بطولاتهم واجب وطني مقدس، مشددًا على أهمية أن تتعرف الأجيال الجديدة على قصص رجال أكتوبر الذين صنعوا المجد بدمائهم الطاهرة، لتظل راية مصر عالية خفاقة، وشعبها فخورًا بتاريخه المجيد.

