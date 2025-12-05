قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين صبري تشارك جمهورها صورا لها من أبو ظبي
شرب الماء بالساعة.. كيف يرفع الترطيب المنظم كفاءة جسمك اليومية؟
الدكتور السيد قنديل: 7 آلاف طالب من 36 جنسية في جامعة حلوان
عمرو رضوان: الحزمة الضريبية الجديدة خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد
أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد الجديدة ووصولها لـ 64 مسجدا
قيادي بحركة فتح: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر لإرضاء قواعدها المتطرفة
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان: إطلاق منصة للذكاء الاصطناعي لمواكبة متطلبات العصر

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكداً ضرورة إطلاق منصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل الجامعة، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتحول نحو التعليم الذكي. 

جاء ذلك خلال فعاليات مجلس جامعة حلوان

أوضح رئيس الجامعة أن المنصة ستسهم في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، من خلال توفير أدوات حديثة تساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات.  

إطلاق منصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

وأشار قنديل إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لتعزيز مكانتها بين الجامعات المصرية والدولية، وتحقيق الريادة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.  

أكد المجلس أن المنصة ستعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل العالمي، عبر تزويدهم بالمهارات الرقمية المطلوبة، ودعم مشروعاتهم البحثية والتطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحول الرقمي.  

كما شدد الدكتور السيد قنديل على أن جامعة حلوان تسعى لأن تكون في طليعة المؤسسات التعليمية التي تستثمر في التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتنمية قدرات طلابها. 

مجلس جامعة حلوان جامعة حلوان الذكاء الاصطناعي متطلبات العصر الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

تويوتا GR GT

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

تسخين السيارة

تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد

شيري iCar V27 الـ SUV

شيري iCar V27 الـ SUV تظهر لأول مرة | صور

بالصور

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

فيديو

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد