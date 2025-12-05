رئيس جامعة حلوان: إطلاق منصة للذكاء الاصطناعي لمواكبة متطلبات العصر

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكداً ضرورة إطلاق منصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل الجامعة، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتحول نحو التعليم الذكي.

جاء ذلك خلال فعاليات مجلس جامعة حلوان.

أوضح رئيس الجامعة أن المنصة ستسهم في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، من خلال توفير أدوات حديثة تساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات.

إطلاق منصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

وأشار قنديل إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لتعزيز مكانتها بين الجامعات المصرية والدولية، وتحقيق الريادة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

أكد المجلس أن المنصة ستعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل العالمي، عبر تزويدهم بالمهارات الرقمية المطلوبة، ودعم مشروعاتهم البحثية والتطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحول الرقمي.

كما شدد الدكتور السيد قنديل على أن جامعة حلوان تسعى لأن تكون في طليعة المؤسسات التعليمية التي تستثمر في التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتنمية قدرات طلابها.