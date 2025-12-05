قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة عين شمس تتصدر المشروعات القومية باختيار "تحالف وتنمية" لتعزيز الصناعة والأمن الغذائي

الدكتور محمد ضياء زين العابدين
الدكتور محمد ضياء زين العابدين
حسام الفقي

أعلن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن اختيار مشروعها القومي ضمن المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، وذلك عقب الخطاب الرسمي الذي تلقّته الجامعة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور أيمن عاشور ، والذي أكد فيه اختيار المشروع المقدم من الجامعة ضمن التحالفات الوطنية التي ستقود خطط الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الأمن الغذائي.

ويعد خطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدًا واضحًا على الثقة الكبيرة التي توليها الدولة للجامعة ولقيادتها الأكاديمية، وإدراكًا لدور جامعة عين شمس كإحدى أهم مؤسسات التعليم والبحث العلمي في مصر، وقدرتها على تقديم نماذج ابتكارية تتماشى مع الاحتياجات الوطنية في مجالات الصناعة والزراعة والاقتصاد المعرفي.

وجاء اختيار المشروع تتويجًا لمكانة جامعة عين شمس كـ بيت خبرة وطني قادر على تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى تطبيقات صناعية واقتصادية ذات أثر مباشر، بما ينسجم مع رؤية الدولة في توطين الصناعة، تقليل الواردات، وتحقيق الأمن الغذائي.

ويُعد المشروع نموذجًا متكاملاً يجمع بين كلية الزراعة والهندسة والتجارة وقطاع الابتكار والتدريب، وقد اجتاز بنجاح جميع مراحل التقييم المتقدمة، لينضم إلى تحالفات وطنية متعددة التخصصات تضم جامعات حكومية وخاصة وتكنولوجية، وهيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، إلى جانب شركاء صناعيين بارزين. ويأتي ذلك كدليل على قوة النموذج المصري في الربط بين التعليم والبحث العلمي والقطاعات الإنتاجية.،
كما أكد  الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن هذا الاختيار يعكس المكانة المرموقة للجامعة على المستوى الوطني، ويؤكد قدرة الباحثين والعلماء بها على تقديم حلول عملية تدعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك منظومة قوية من براءات الاختراع، المشروعات التطبيقية، والبرامج البحثية التي تمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية.

ويستهدف المشروع تعزيز التصنيع المحلي، وفتح آفاق جديدة للإنتاج الزراعي والصناعي، ودعم سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما يعكس انضمام شركاء من القطاع الصناعي داخل التحالف الثقة الكبيرة في جامعة عين شمس وقدرتها على تحويل الابتكار إلى منتجات قابلة للتسويق والتطبيق، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والبحث والتطوير.

وتؤكد جامعة عين شمس التزامها الكامل بدعم المبادرات الوطنية، وخاصة المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، استمرارًا لدورها الرائد كصرح علمي وطني يعمل لخدمة المجتمع والدولة المصرية، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة.
جامعة عين شمس… ريادة وطنية تصنع المستقبل.

جامعة عين شمس المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية التعليم العالي

