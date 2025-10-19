هشام جمال عن زواجه من ليلى أحمد زاهر لـ صاحبة السعادة: الناس بيوصونى عليها

حل النجم هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، ضيفا في أول حوار تليفزيوني يجمعهما بعد زواجهما في لقاء مميز مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc.

وقال هشام جمال، مش مصدق نفسى إنى مجوز ليلى أحمد زاهر وقاعد معاها فى الاستوديو، والناس بتحب العلاقات اللى بتمشى بطريقة سليمة وارتباط بشكل رسمى وأن ده جواز مش لعب، وبيدعولنا ويباركولنا وأن ربنا يسعدنا ويباركل لنا فى الزواج.

وأضاف هشام جمال، زوجتى كبرت قدام الناس فى الدراما علشان كانوا بيشوفوها دايما صغيره فبيوصونى عليها لما بيشوفونى فى الشارع، ويقولولى : خلى بالك منها، لافتا إلى أن أقصى شئ طلبته ليلى هو كتب الكتاب فى يوم منفصل بعيدا عن الفرح.

تابع هشام جمال، كان هدفى أعملها فرح تكون مبسوطة بيه، وحاولت أعمل حاجة شبه المكان اللى كانت عايزاة، لأنى لما رحت أحجز فيه لاقيته مغلق، والحمد لله الفرح عجبها وعجب الناس، وعملنا فيه المرضى بالنسبة لنا وشبهنا وشبه أهالينا