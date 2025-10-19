قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
أخبار البلد

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
عبد الفتاح تركي

يترقب المواطنون في جميع المحافظات المصرية موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025، والذي يأتي مع اقتراب فصل الشتاء رسميًا وفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وهو اليوم المعروف بـ«الانقلاب الشتوي»، الذي يتميز بكونه أطول ليالي العام وأقصر أيامه. 

ويستمر فصل الشتاء لمدة 89 يومًا و20 ساعة و22 دقيقة، لينتهي رسميًا يوم 19 مارس 2026، إيذانًا ببدء فصل الربيع.

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

يتزامن دخول فصل الشتاء هذا العام مع بدء العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في مصر 2025، الذي يتم من خلال تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، أي العودة إلى التوقيت الطبيعي بعد مرور ستة أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025.

واقرأ أيضًا:

بدء التوقيت الشتوي

وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، يتم إلغاء التوقيت الصيفي بشكل سنوي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر من كل عام، وهو ما يوافق هذا العام 30 أكتوبر 2025

ويهدف تطبيق هذا النظام إلى تحقيق توازن في استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد، خاصة في ظل زيادة الأحمال خلال فصل الصيف.

تفاصيل تطبيق التوقيت الشتوي 2025

تبدأ مصر رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في تمام الساعة 11:59 مساءً من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2025، إذ سيتم تأخير الساعة بمقدار ساعة كاملة لتصبح الساعة 11:00 مساءً بدلاً من الثانية عشرة، ويبدأ بعد ذلك العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الجهات الحكومية أن الهدف من هذا الإجراء هو دعم خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، في إطار برنامج شامل يهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الفاقد في الطاقة خلال ساعات الذروة. 

كما دعت الحكومة المواطنين إلى ضبط ساعاتهم اليدوية والإلكترونية فور دخول الموعد المحدد، لتجنب أي ارتباك في المواعيد أو المعاملات الرسمية.

مواقيت الصلاة - التوقيت الشتوي

خطة الحكومة لتطبيق التوقيت الشتوي 2025

تأتي عودة التوقيت الشتوي في مصر 2025 ضمن خطة الحكومة التي بدأت تنفيذها منذ عام 2023 بعد إصدار قانون تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي. ويقضي القانون بأن يبدأ التوقيت الصيفي سنويًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وينتهي في الجمعة الأخيرة من أكتوبر، بهدف تحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار خلال فصول العام المختلفة، والمساهمة في خفض معدلات استهلاك الكهرباء.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل بنظام التوقيتين أثبت فعاليته في تقليل معدلات استهلاك الطاقة بنسبة ملحوظة خلال فصول الصيف، وهو ما انعكس إيجابيًا على منظومة الكهرباء في الدولة من حيث الأحمال وتوزيع الاستهلاك.

التوقيت الشتوي

الانقلاب الشتوي وبداية أطول ليالي العام

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يوم 21 ديسمبر 2025 يمثل الانقلاب الشتوي، وهو اليوم الذي تصل فيه ساعات الليل إلى أطول مدة في العام، بينما تنخفض ساعات النهار إلى أدنى مستوياتها. وتبدأ بعد هذا اليوم تدريجيًا زيادة طول النهار حتى حلول الاعتدال الربيعي يوم 19 مارس 2026.

ويُعد الانقلاب الشتوي ظاهرة فلكية سنوية تحدث نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، مما يؤدي إلى تفاوت في طول ساعات النهار والليل بين فصول السنة.

للأندرويد والايفون .. إزاي تظبط ساعتك على التوقيت الشتوي

جدول الفصول الأربعة لعام 2025

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية جدول الفصول الأربعة لعام 2025، والذي يوضح المدد الزمنية لكل فصل على النحو الآتي:

فصل الربيع: بدأ يوم الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة.

فصل الصيف: بدأ يوم السبت 21 يونيو 2025 ويستمر لمدة 93 يومًا و15 ساعة و37 دقيقة.

فصل الخريف: بدأ يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الشتاء: يبدأ رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

وأكد المعهد أن هذه الحسابات الفلكية تعتمد على التقديرات العلمية الدقيقة لحركة الأرض حول الشمس، وتمثل التوقيتات الرسمية لبدء وانتهاء الفصول في مصر والعالم العربي.

التوقيت الشتوي

نصائح للمواطنين مع بداية التوقيت الشتوي

مع بدء التوقيت الشتوي 2025، ينصح الخبراء المواطنين بضبط ساعاتهم قبل النوم مساء يوم الجمعة 30 أكتوبر 2025 لتجنب أي تأخير في المواعيد الرسمية أو وسائل النقل. كما يُفضل توخي الحذر في الساعات الأولى من الصباح بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة احتمالات الشبورة المائية في بعض المناطق.

وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن الأيام الأولى من نوفمبر عادة ما تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مصحوبًا بظواهر جوية خريفية تمهّد لدخول فصل الشتاء فعليًا، لذا يُنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة تدريجيًا وتجنب التعرض المفاجئ للبرودة.

موعد التوقيت الشتوي 2025 متى يتم تأخير الساعة في مصر التوقيت الشتوي في مصر 2025 تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا الانقلاب الشتوي في مصر بداية فصل الشتاء فلكيًا جدول الفصول الأربعة 2025 موعد بدء الشتاء في مصر قانون التوقيت الصيفي والشتوي متى ينتهي التوقيت الصيفي

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ماسنجر

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

