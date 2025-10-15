باقي كام يوم على تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسمياً؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد تطبيق التوقيت الشتوي2025
رشا عوني

يترقب الجميع موعد تطبيق التوقيت الشتوي2025 في مصر ، والذي بات قريباً وتفصلنا عنه أيام قليلة، لينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسمياً ويتم تغيير الساعة في مصر وبداية العمل بـ التوقيت الشتوي2025.

الساعه هتتغير امتى ٢٠٢٥؟

من المقرر تغيير الساعة في مصر يوم 30 أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025. 

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي . 

متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى في مصر؟

بدأ العد التنازلي لإلغاء التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي2025 في مصر، حيث سيتم تأخير الساعة ستين دقيقة لتعود الحياة إلى نظامها المعتاد في مواعيد العمل والدراسة.

بدء التوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد
موعد تغيير الساعة في مصر


 

باقي كام يوم على تطبيق التوقيت الشتوي؟

وفقاً للقانون، فسيتم تطبيق التوقيت الشتوي يوم 30 أكتوبر، وبذلك يتبقى أسبوعان على تفعيل التوقيت الشتوي لهذا العام. 

موعد تفعيل التوقيت الشتوي 2025

بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا عند منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتتحول الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

وبهذا يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في جميع محافظات مصر اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

 

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر سيكون مع دقات الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، ليجري تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، وبذلك تعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً.

انقلاب جوي بعد 51 يومًا.. موعد تغيير الساعة في مصر لـ التوقيت الشتوي 2025
التوقيت الشتوي2025

طريقة تغيير الساعة على هواتف الأندرويد

 

- قم بالدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف.

- اختر كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

- قم باختيار كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

- قم بتعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي، ثم أعد تشغيل هاتفك.

- اضغط على حفظ.

طريقة تغيير الساعة على iPhone

 

- افتح إعدادات الهاتف.

- قم بتحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

- التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

- بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا، وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الصيفي.

طهى الطعام
اوبل أسترا ‏موديل 2005
التهابات المسالك البولية
سيارات أوتوماتيك
