باقي كام يوم على تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسمياً؟

يترقب الجميع موعد تطبيق التوقيت الشتوي2025 في مصر ، والذي بات قريباً وتفصلنا عنه أيام قليلة، لينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسمياً ويتم تغيير الساعة في مصر وبداية العمل بـ التوقيت الشتوي2025.

الساعه هتتغير امتى ٢٠٢٥؟

من المقرر تغيير الساعة في مصر يوم 30 أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي .

متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى في مصر؟

بدأ العد التنازلي لإلغاء التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي2025 في مصر، حيث سيتم تأخير الساعة ستين دقيقة لتعود الحياة إلى نظامها المعتاد في مواعيد العمل والدراسة.

موعد تغيير الساعة في مصر





باقي كام يوم على تطبيق التوقيت الشتوي؟

وفقاً للقانون، فسيتم تطبيق التوقيت الشتوي يوم 30 أكتوبر، وبذلك يتبقى أسبوعان على تفعيل التوقيت الشتوي لهذا العام.

موعد تفعيل التوقيت الشتوي 2025

بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا عند منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتتحول الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

وبهذا يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في جميع محافظات مصر اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر سيكون مع دقات الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، ليجري تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، وبذلك تعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً.

التوقيت الشتوي2025

طريقة تغيير الساعة على هواتف الأندرويد

- قم بالدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف.

- اختر كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

- قم باختيار كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

- قم بتعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي، ثم أعد تشغيل هاتفك.

- اضغط على حفظ.

طريقة تغيير الساعة على iPhone

- افتح إعدادات الهاتف.

- قم بتحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

- التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

- بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا، وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الصيفي.