التوقيت الشتوي يقترب.. موعد تغيير الساعة في مصر

يترقب الجميع موعد تغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتهي التوقيت الصيفي ويحل محله الشتوي حتى مارس المقبل .

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر من مجلس النواب، الذي ينص القانون على التالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

وبدأ العد التنازلي لإلغاء التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي2025 في مصر، حيث سيتم تأخير الساعة ستين دقيقة لتعود الحياة إلى نظامها المعتاد في مواعيد العمل والدراسة.

التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر

سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي .

تأخير الساعة

ومع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في نهاية اكتوبر الجاري ، سيبدأ تغيير الساعة لتصبح الساعة 11 مساءً بدلاً من 12 منتصف الليل .

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر سيكون مع دقات الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، ليجري تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، وبذلك تعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً.

موعد تغيير الساعة

قانون العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في الأول من مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف دام سنوات.

وجاء هذا القانون بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف.

لماذا يتم تغيير التوقيت يوم الجمعة؟

أوضحت الحكومة سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت، وهو كونه يوم إجازة رسمية لمعظم القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة. يهدف هذا الاختيار إلى:

-تقليل الاضطرابات: تجنب حدوث أي ارتباك أو أخطاء محتملة قد تؤثر على سير العمل.

-فرصة للتأقلم: منح المواطنين وقتًا كافيًا (يوم الإجازة) للتكيف مع التوقيت الجديد قبل العودة إلى العمل يوم السبت.

تغيير الساعة

طريقة ضبط الساعة على الهاتف

لتفادي أي ارتباك حين تغيير التوقيت، يمكنك ضبط ساعة هاتفك يدويًا أو تفعيل الضبط التلقائي:

نوع الهاتف وخطوات الضبط

هواتف أندرويد

1. ادخل إلى الإعدادات (Settings). 2. اختر إعدادات إضافية (Additional settings). 3. اختر التاريخ والوقت (Date & Time). 4. تأكد من تفعيل خيار "تعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي".

هواتف آيفون (iPhone)

1. افتح الإعدادات (Settings). 2. اختر عام (General). 3. اختر التاريخ والوقت (Date & Time). 4. قم بتشغيل خيار "تعيين تلقائيًا" (Set Automatically).