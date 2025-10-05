قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة : لم نرصد أي بؤر لانتشار نواقل الأمراض في مناطق فيضان النيل بالمنوفية
تقرير: إطلاق سراح الأسرى من غزة سيتم تدريجيا على مدى عدة أيام
نائب وزير الصحة يشيد بمستوى خدمات «جراحات اليوم الواحد» والموقع الجغرافي لـ«دمياط التخصصي»
القوات المسلحة تحتفي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بفتح المتاحف العسكرية مجانًا
100 جنيه | السكة الحديد تعلن زيادة غرامات ركوب القطارات .. لهذا السبب
الخطة شامل وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة عن حرب أكتوبر
في ذكرى نصر أكتوبر.. مجمع البحوث الإسلامية: مصر لا تقهر ما دام أبناؤها متحدين مؤمنين
الرئيس السيسي يلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوبر
رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة
ننشر أسماء وعناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فى 28 محكمة ابتدائية
الأحزاب تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس النواب.. وتحالفات كبرى تلوح في الأفق
الرئيس السيسي يعقد اجتماعاً لقادة القوات المسلحة والمجلس الأعلى في العاصمة الإدارية
أخبار البلد

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. متى وكيف يتم تغيير الساعة؟

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. متى وكيف يتم تغيير الساعة؟
موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. متى وكيف يتم تغيير الساعة؟
عبد الفتاح تركي

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. ينتظر جموع المواطنين في مصر تطبيق التوقيت الشتوي الرسمي لعام 2025، إذ تتهيأ البلاد لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ في أبريل الماضي، ويحظى هذا الموعد باهتمام واسع، لما له من تأثير مباشر على جوانب الحياة اليومية كافة في مصر، مثل مواعيد العمل، والدراسة، والمواصلات، والرحلات الجوية والبرية.

الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم عملية تغيير التوقيت في مصر، فإن:

نهاية التوقيت الصيفي: تكون عند منتصف ليل يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

بدء التوقيت الشتوي: يتم تأخير الساعة 60 دقيقة (ساعة كاملة) ليتم التطبيق رسميًا ابتداءً من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

بهذا، يكون يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 هو آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام. 

واقرأ أيضًا:

التوقيت الشتوي

لماذا يتم تغيير التوقيت يوم الجمعة؟

أوضحت الحكومة سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت، وهو كونه يوم إجازة رسمية لمعظم القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة. يهدف هذا الاختيار إلى:

تقليل الاضطرابات: تجنب حدوث أي ارتباك أو أخطاء محتملة قد تؤثر على سير العمل.

فرصة للتأقلم: منح المواطنين وقتًا كافيًا (يوم الإجازة) للتكيف مع التوقيت الجديد قبل العودة إلى العمل يوم السبت.

تاريخ التوقيت الصيفي في مصر

تجدر الإشارة إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي قد توقف لسبع سنوات قبل أن يُستأنف مجددًا في عام 2023 بموجب القانون المذكور. ومنذ ذلك الحين، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في الربيع (التوقيت الصيفي) وتأخيرها 60 دقيقة في الخريف (التوقيت الشتوي).

للأندرويد والايفون .. إزاي تظبط ساعتك على التوقيت الشتوي

تغيير مواعيد غلق المحلات التجارية

من المهم التنويه بأن مواعيد غلق المحلات التجارية تختلف عن موعد تغيير الساعة. فقد بدأ بالفعل تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمولات اعتبارًا من يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، بناءً على قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020.

طريقة ضبط الساعة على الهاتف

لتفادي أي ارتباك حين تغيير التوقيت، يمكنك ضبط ساعة هاتفك يدويًا أو تفعيل الضبط التلقائي:

نوع الهاتف وخطوات الضبط

هواتف أندرويد

1. ادخل إلى الإعدادات (Settings). 2. اختر إعدادات إضافية (Additional settings). 3. اختر التاريخ والوقت (Date & Time). 4. تأكد من تفعيل خيار "تعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي".

هواتف آيفون (iPhone)          

1. افتح الإعدادات (Settings). 2. اختر عام (General). 3. اختر التاريخ والوقت (Date & Time). 4. قم بتشغيل خيار "تعيين تلقائيًا" (Set Automatically).

التوقيت الشتوي

فوائد التوقيت الشتوي

وأكد مجلس الوزراء أن العمل بالتوقيت الشتوي يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 في القاهرة

- الفجر: 3:44 ص

- الظهر: 11:53 ص

- العصر: 3:29 م

- المغرب: 6:29 م

- العشاء: 7:52 م

التوقيت الشتوي موعد التوقيت الشتوي موعد التوقيت الشتوي في مصر موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025 الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي لماذا يتم تغيير التوقيت يوم الجمعة تاريخ التوقيت الصيفي في مصر تغيير مواعيد غلق المحلات التجارية طريقة ضبط الساعة على الهاتف

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
نانسي عجرم
