موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

التوقيت الشتوي .. تستعد مصر خلال الأيام المقبلة لبدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025، بعد انتهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي الذي بدأ منذ نهاية أبريل الماضي، ومع اقتراب الموعد تصدّر سؤال "متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2025؟" محركات البحث، في ظل رغبة المواطنين في معرفة موعد تغيير الساعة والخطوات الصحيحة لضبطها.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر ابتداءً من الجمعة 31 أكتوبر 2025، طبقًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر عام 2023، والذي ينص على تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح الساعة 11 مساءً.

بهذا القرار ينتهي رسميًا العمل بالتوقيت الصيفي، ويستمر التوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر، حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، حين يتم العودة مجددًا إلى النظام الصيفي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

يُعمل حاليًا بنظام التوقيت الصيفي الذي بدأ تطبيقه في آخر جمعة من شهر أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة، ومع حلول الجمعة 31 أكتوبر 2025، يتم إلغاء هذا النظام ليبدأ رسميًا التوقيت الشتوي في مصر 2025 في جميع المحافظات.

طريقة ضبط الساعة على التوقيت الشتوي

لضبط الساعة يدويًا أو تلقائيًا مع بدء التوقيت الجديد، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

فتح قائمة الإعدادات في الهاتف.

التأكد من تحديث النظام لضبط الوقت تلقائيًا.

الدخول إلى خيار التاريخ والوقت (Date & Time) وتفعيل الضبط التلقائي.

في حال الضبط اليدوي، يتم تأخير الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساءً.

أهمية تطبيق التوقيت الشتوي

يهدف تطبيق نظام التوقيت الشتوي في مصر إلى تحقيق توازن أفضل بين فترات النهار والعمل، وله فوائد عديدة، أبرزها:

توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء.

تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

تحسين جودة النوم وملاءمة الإيقاع البيولوجي لجسم الإنسان.

توافق ساعات الذروة مع فترات النشاط النهارية.

لماذا تطبق مصر نظامي التوقيت الصيفي والشتوي؟

بدأت مصر تطبيق نظامي التوقيت الصيفي والشتوي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصول العام.

ويأتي التوقيت الصيفي لتقليل استخدام الإضاءة خلال ساعات النهار الطويلة، بينما يُطبّق التوقيت الشتوي لتتناسب ساعات العمل مع قِصر النهار في فصل الشتاء.

ويُسهم هذا النظام في تحقيق كفاءة أكبر لاستهلاك الطاقة، وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين من خلال تنظيم فترات النوم والعمل.