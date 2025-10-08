قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
أخبار البلد

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة
موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة
عبد الفتاح تركي

التوقيت الشتوي .. تستعد مصر خلال الأيام المقبلة لبدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025، بعد انتهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي الذي بدأ منذ نهاية أبريل الماضي، ومع اقتراب الموعد تصدّر سؤال "متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2025؟" محركات البحث، في ظل رغبة المواطنين في معرفة موعد تغيير الساعة والخطوات الصحيحة لضبطها.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر ابتداءً من الجمعة 31 أكتوبر 2025، طبقًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر عام 2023، والذي ينص على تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح الساعة 11 مساءً.

تأخير الساعة

بهذا القرار ينتهي رسميًا العمل بالتوقيت الصيفي، ويستمر التوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر، حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، حين يتم العودة مجددًا إلى النظام الصيفي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

يُعمل حاليًا بنظام التوقيت الصيفي الذي بدأ تطبيقه في آخر جمعة من شهر أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة، ومع حلول الجمعة 31 أكتوبر 2025، يتم إلغاء هذا النظام ليبدأ رسميًا التوقيت الشتوي في مصر 2025 في جميع المحافظات.

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

طريقة ضبط الساعة على التوقيت الشتوي

لضبط الساعة يدويًا أو تلقائيًا مع بدء التوقيت الجديد، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

  • فتح قائمة الإعدادات في الهاتف.
  • التأكد من تحديث النظام لضبط الوقت تلقائيًا.
  • الدخول إلى خيار التاريخ والوقت (Date & Time) وتفعيل الضبط التلقائي.
  • في حال الضبط اليدوي، يتم تأخير الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساءً.

أهمية تطبيق التوقيت الشتوي

يهدف تطبيق نظام التوقيت الشتوي في مصر إلى تحقيق توازن أفضل بين فترات النهار والعمل، وله فوائد عديدة، أبرزها:

  • توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء.
  • تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.
  • تحسين جودة النوم وملاءمة الإيقاع البيولوجي لجسم الإنسان.
  • توافق ساعات الذروة مع فترات النشاط النهارية.
للأندرويد والايفون .. إزاي تظبط ساعتك على التوقيت الشتوي

لماذا تطبق مصر نظامي التوقيت الصيفي والشتوي؟

بدأت مصر تطبيق نظامي التوقيت الصيفي والشتوي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصول العام.

ويأتي التوقيت الصيفي لتقليل استخدام الإضاءة خلال ساعات النهار الطويلة، بينما يُطبّق التوقيت الشتوي لتتناسب ساعات العمل مع قِصر النهار في فصل الشتاء.

ويُسهم هذا النظام في تحقيق كفاءة أكبر لاستهلاك الطاقة، وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين من خلال تنظيم فترات النوم والعمل.

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

