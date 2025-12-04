والد مي عز الدين يخضع لعملية جراحية

تعرض والد الفنانة مي عز الدين لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة، وطلبت مي عز الدين من جمهورها الدعاء لوالدها.

زواج مي عز الدين

وكانت مي عز الدين قد أعلنت زواجها خلال الفترة الماضية قليلة عبر عقد قران عائلي بسيط، ثم ظهرت لاحقًا في لقطات من شهر العسل مع زوجها، وهي الزيجة التي لاقت تفاعلًا واسعًا وإيجابيًا على منصات التواصل الاجتماعي من محبي الفنانة.

وتستعد مي عز الدين للمشاركة في ماراثون رمضان ٢٠٢٦ المسلسل والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج مها سليم، مع استمرار التفاوض مع عدد من النجوم المشاركين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

ويستعد أبطال العمل لتصويره خلال الشهر الجاري وسط ترقب كبير من الجمهور خاصة مع الإعلان عن انضمام ريم البارودي، وما يحمله هذا التعاون من ذكريات نجاحات سابقة.