التعليم تتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
مفيدة شيحة: تطبيق التوقيت الشتوي خطوة مهمة لترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" على قناة النهار وان، أن قرار الحكومة المصرية بتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من نهاية شهر أكتوبر الجاري، يُعد خطوة مهمة ومنظمة تسهم في تحقيق الانضباط المجتمعي وترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن هذا النظام يُعتمد في معظم دول العالم لما له من فوائد اقتصادية وتنظيمية واضحة.

وأوضحت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال حلقة برنامجها، أن التوقيت الشتوي ليس مجرد تغيير في الساعة، بل هو نظام يهدف إلى التكيف مع التغيرات الطبيعية في طول ساعات النهار والليل خلال فصل الشتاء، بحيث تتناسب مواعيد العمل والدراسة والنشاط اليومي مع شروق الشمس وغروبها، مما يساعد على الاستفادة القصوى من ضوء النهار وتقليل استهلاك الكهرباء.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن تطبيق التوقيت الشتوي في مصر هذا العام يأتي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة في ضوء المتغيرات العالمية التي أثرت على أسواق الوقود والطاقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة المسائية، خاصة مع ازدياد استخدام أجهزة التدفئة والإضاءة في هذا الوقت من العام.

وتابعت مقدمة برنامج "الستات" أن المصريين باتوا يدركون أهمية هذا التعديل الزمني، الذي يساهم كذلك في تحسين جودة الحياة وتنظيم الروتين اليومي للأسر، لافتة إلى أن الالتزام بالمواعيد الجديدة يعكس وعيًا مجتمعياً بأهمية إدارة الوقت في تحقيق الإنتاجية وتخفيف الضغط على موارد الدولة.

وختمت الإعلامية مفيدة شيحة، حديثها بالتأكيد على أن عودة التوقيت الشتوي ليست مجرد إجراء إداري، بل توجه مدروس ينسجم مع السياسات الحديثة في إدارة الطاقة، داعية المواطنين إلى التأقلم الإيجابي مع التغيير، مشددة على أن الانضباط في تطبيقه سيظهر أثره بوضوح في خفض استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة العمل خلال الأشهر المقبلة.

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

البابا تواضروس

البابا تواضروس يهنئ بانتصار أكتوبر.. ويدعو المهاجرين غير الشرعيين للعمل بمصر

البابا تواضروس

البابا خلال قداس تدشين كنيسة مارمرقس: أقباط العالم يحبون الكنيسة لأنها البيت والأم

جولة نائب وزير الصحة

استبعاد مدير مستشفي أم المصريين ونائبه.. اعرف السبب

بالصور

طريقة عمل مكرونة الكانيلوني بمذاق لا يقاوم

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات ‏حكومية| صور

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

