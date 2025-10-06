مفيدة شيحة: تطبيق التوقيت الشتوي خطوة مهمة لترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" على قناة النهار وان، أن قرار الحكومة المصرية بتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من نهاية شهر أكتوبر الجاري، يُعد خطوة مهمة ومنظمة تسهم في تحقيق الانضباط المجتمعي وترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن هذا النظام يُعتمد في معظم دول العالم لما له من فوائد اقتصادية وتنظيمية واضحة.

وأوضحت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال حلقة برنامجها، أن التوقيت الشتوي ليس مجرد تغيير في الساعة، بل هو نظام يهدف إلى التكيف مع التغيرات الطبيعية في طول ساعات النهار والليل خلال فصل الشتاء، بحيث تتناسب مواعيد العمل والدراسة والنشاط اليومي مع شروق الشمس وغروبها، مما يساعد على الاستفادة القصوى من ضوء النهار وتقليل استهلاك الكهرباء.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن تطبيق التوقيت الشتوي في مصر هذا العام يأتي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة في ضوء المتغيرات العالمية التي أثرت على أسواق الوقود والطاقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة المسائية، خاصة مع ازدياد استخدام أجهزة التدفئة والإضاءة في هذا الوقت من العام.

وتابعت مقدمة برنامج "الستات" أن المصريين باتوا يدركون أهمية هذا التعديل الزمني، الذي يساهم كذلك في تحسين جودة الحياة وتنظيم الروتين اليومي للأسر، لافتة إلى أن الالتزام بالمواعيد الجديدة يعكس وعيًا مجتمعياً بأهمية إدارة الوقت في تحقيق الإنتاجية وتخفيف الضغط على موارد الدولة.

وختمت الإعلامية مفيدة شيحة، حديثها بالتأكيد على أن عودة التوقيت الشتوي ليست مجرد إجراء إداري، بل توجه مدروس ينسجم مع السياسات الحديثة في إدارة الطاقة، داعية المواطنين إلى التأقلم الإيجابي مع التغيير، مشددة على أن الانضباط في تطبيقه سيظهر أثره بوضوح في خفض استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة العمل خلال الأشهر المقبلة.