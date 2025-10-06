كل شخص لديه الحرية في التعبير عن فرحته.. هبة قطب تعلق على مشاهد كيك الفرايد تشيكن بزفاف ابنتها

أكدت الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأسرية، أنه لم اهتم بما تم اثارته عبر مواقع التواصل على زفاف أبنتي، معلقة “اليوم ده كان فرح بنتي وجوزها وكل شخص حر في التعبير عن فرحته”.

وقالت هبة قطب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن ابنتي منذ ولادتها دائما كان لديها نشاط زائد عن الحد، وكنت أعتقد انها مشكلة في طفولتها ولكن أحد الأطباء أكد لي أنها لديها حب كبير للحياة.

وتابعت خبيرة العلاقات الأسرية، أنه فخورة بأبنتي في تحقيق ذاتها، خاصة أنها ناجحة في حياتها.

و شهد حفل زفاف دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، أجواء غير تقليدية خطفت الأنظار وأشعلت السوشيال ميديا، ليس فقط بسبب أجواء الفرح المليئة بالمرح، ولكن بسبب تورتة الفرايد تشيكن الغريبة التي استبدلت بها العروس الكيك التقليدي لتصبح حديث الساعة بعد الحفل.





