من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

شهد حفل زفاف دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، أجواء غير تقليدية خطفت الأنظار وأشعلت السوشيال ميديا، ليس فقط بسبب أجواء الفرح المليئة بالمرح، ولكن بسبب تورتة الفرايد تشيكن الغريبة التي استبدلت بها العروس الكيك التقليدي لتصبح حديث الساعة بعد الحفل.

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

وفي تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أكدت راوية بارودي، صاحبة براند إيفوكي للأفكار المبتكرة، أن الفكرة كانت بالأساس رغبة العروس نفسها، حيث قالت:

“دينا لا تحب الحلويات، وكانت عايزة تورتة حادقة، واقترحت عليها أكثر من فكرة ولكنها أستقرت على الفرايد تشيكن”.

وأضافت بارودي، أن العمل على تورتة الفرايد تشيكن استغرق 3 أيام كاملة، بمشاركة فريقها الذي ساهم كل فرد فيه بلمسة خاصة في التجهيز والتصميم. وأوضحت: "التحدي الأكبر كان إزاي هنقلي الفراخ وننقلها للتورتة ونخليها سخنة لحد ما تتقدم في الفرح، والحمد لله نجحنا والتجربة بقت ترند."

وجاءت التورتة على هيئة قطع فرايد تشيكن حقيقية مزينة بالخس والطماطم الشيري، بينما استخدم العيش السوري لتبطين الطبقات الداخلية وتثبيت شكل التورتة.

وبينت بارودي، أن براند إيفوكي معروف بأفكار مبتكرة وغريبة، لكن تورتة الفرايد تشيكن كانت واحدة من أكثر المشاريع تحديًا وتميزًا، وهو ما جعلها تتصدر حديث السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

