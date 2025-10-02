قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
حنفي جبالي: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية
مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030
وزير العدل يتراجع عن رفضه لعدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

هل استخدام أدوية الكوليسترول له أثار جانبية؟ إليك أبرز هذه الأثار وكيفية التعامل معها

الكوليسترول
الكوليسترول
هاجر هانئ

إذا كنت تتناول دواءً لخفض مستوى الكوليسترول، فقد تشعر أحيانًا بأنك أقل من أفضل حال، وكما هو الحال مع جميع الأدوية، قد تُسبب هذه الأدوية آثارًا جانبية. وإن وُجدت، تكون الأعراض خفيفة، في كثير من الحالات، تختفي هذه الأعراض بعد تناول الدواء لفترة. مع ذلك، قد تكون بعض الأعراض خطيرة.
أخبر طبيبك بما تشعر به نتيجة تناولك للدواء، غالبًا ما توجد طرق للتعامل مع هذه الآثار الجانبية والحصول على المساعدة اللازمة لخفض مستوى الكوليسترول لديك.

الآثار الجانبية الشائعة لأدوية الكوليسترول 


إسهال
إمساك
غثيان
تقلصات المعدة
وجع العضلات أو الألم أو الضعف
القيء
صداع
دوخة
النعاس
تعب
مشاكل النوم
طفح جلدي أو احمرار الجلد

الكوليسترول

مشاكل أكثر خطورة تسببها أدوية الكوليسترول 


الستاتينات من أكثر الأدوية الموصوفة شيوعًا في الولايات المتحدة، ومن المعروف أنها تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية. في حالات نادرة، تُسبب الستاتينات آثارًا جانبية خطيرة، مثل تلف العضلات وتلف الكبد. حتى الآثار الجانبية النادرة قد تشمل تغير لون البول إلى الداكن، والتهابات المسالك البولية، وارتفاع نسبة السكر في الدم أو داء السكري من النوع الثاني ، وفقدان الذاكرة أو الارتباك. لا يزال سبب حدوث هذه المشاكل غير واضح، قد يُجري طبيبك فحصًا للكبد أثناء تناول الستاتينات لمعرفة ما إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
ألم العضلات هو المشكلة الأكثر شيوعًا التي يُبلغ عنها الأشخاص الذين يتناولون الستاتينات، الأطباء غير متأكدين من سبب حدوثه.

مشروبات تساهم في خفض الكوليسترول بشكل طبيعي.

كيفية التعامل مع الآثار الجانبية لأدوية الكوليسترول


لا تتوقف عن تناول أدوية الكوليسترول حتى لو لم تُحسّن حالتك الصحية. استشر طبيبك، إليك بعض الطرق التي قد تساعدك على الشعور بتحسن:

خذ استراحة قصيرة. إذا كنت تعاني من ألم عضلي، فقد ينصحك طبيبك بالتوقف عن تناول الدواء لفترة قصيرة ثم معاودة تناوله خلال شهر. يمكن أن توضح هذه الاستراحة ما إذا كان الدواء هو سبب الألم أم أنه ناتج عن مشكلة أخرى.
تحقق من أدويتك الأخرى. إذا كنت تتناول أدويةً أخرى لخفض الكوليسترول، فقد تكون أكثر عرضة للآثار الجانبية. أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية الموصوفة طبيًا، والأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، والمكملات الغذائية.
غيّر العلاج. إذا كانت الآثار الجانبية لديك شديدة الصعوبة، فقد تتمكن من تجربة ستاتين مختلف مثل برافاستاتين (برافاكول) وروزوفاستاتين (كريستور، إيزالور سبرينكل)، وهما أقل عرضة للتسبب بآلام العضلات. على سبيل المثال، قد يسمح لك دواء الكوليسترول إيزيتيميب (زيتيا) بتناول جرعة أقل من الستاتين، مما يساعد في تخفيف آلام العضلات.
المصدر: webmd
 

الكوليسترول أدوية الكوليسترول الكبد الستاتينات تلف العضلات

