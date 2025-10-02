قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

اسماء محمد

بعد قرار إغلاق فصل في إحدى مدارس المريوطية الخاصة بسبب فيروس HFMD أصبح عدد كبير من أولياء الأمور يرغب في الوقاية منه.

يعرف مرض اليد والقدم والفم فيروس HFMD شديد العدوى، خاصةً لدى الأطفال الصغار الذين يتواصلون عن قرب مع بعضهم البعض في دور الحضانة أو المدارس. 

أهم طريقة للوقاية من انتشار مرض اليد والقدم والفم فيروس HFMD هي اتباع قواعد النظافة الجيدة. 

حقيقة إنتشار فيروس الجديري المائي بين الأطفال

ووفقا لما جاء في موقع afcurgentcare ينتقل  فيروس HFMD عن طريق التلامس المباشر مع سوائل جسم الشخص المصاب، مثل اللعاب والمخاط أو سوائل البثور كما يمكن أن ينتشر أيضًا عبر الأسطح الملوثة.

حماية الكبار والصغار 

وفيما يلي ممارسات النظافة الأساسية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض اليد والقدم والفم:

غسل اليدين باستمرار 

 احرص أنت وعائلتك على غسل أيديكم باستمرار، خاصةً بعد استخدام الحمام، وتغيير الحفاضات، وقبل تناول الطعام. 

استخدموا الماء والصابون، وافركوا أيديكم لمدة ٢٠ ثانية على الأقل وفي الأماكن العامة، يُمكنكم استخدام مُعقّم اليدين إذا لم يتوفر الصابون والماء، ولكن غسل اليدين أكثر فعالية.


طهّر الأسطح 

 طهّر بانتظام الأسطح التي تُلمس بكثرة، مثل الألعاب ومقابض الأبواب وأسطح العمل وأدوات الحمام وهذا مهمٌّ بشكل خاص في المنازل التي تضم أطفالًا صغارًا أو في دور الحضانة حيث ينتشر الفيروس بسرعة.
تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المصابين 

خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي

 إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض اليد والقدم والفم، فحدّ من الاتصال الوثيق به قدر الإمكان ويشمل ذلك تجنب التقبيل أو العناق أو مشاركة الأدوات والأكواب.


إن تعليم الأطفال أهمية غسل اليدين والنظافة منذ سن مبكرة يمكن أن يساعد أيضًا في منع انتشار مرض اليد والقدم والفم والأمراض المعدية الأخرى.

 

حماية الأطفال في المدرسة

كيف يمكنك منع مرض اليد والقدم والفم عند الأطفال في الحضانة أو المدرسة؟. 
بما أن مرض اليد والقدم والفم (HFMD) ينتشر بشكل شائع في دور الحضانة والمدارس، فمن المهم لمقدمي خدمات رعاية الأطفال اتخاذ تدابير وقائية لمنع انتشار الفيروس بين الأطفال. ومن بين الخطوات التي يمكن أن تساعد في ذلك:

روتين التنظيف اليومي 

 إن إنشاء جدول تنظيف منتظم لتطهير الألعاب ومفارش النوم والأشياء المشتركة الأخرى يمكن أن يساعد في تقليل انتشار مرض اليد والقدم والفم.
تعزيز نظافة اليدين 

 شجع الأطفال على غسل أيديهم بشكل متكرر طوال اليوم، وخاصة بعد اللعب في الخارج، واستخدام الحمام، وقبل تناول الوجبات.

راقب الأعراض 

 انتبه للعلامات المبكرة لمرض اليد والقدم والفم، مثل الحمى أو ظهور طفح جلدي. إذا ظهرت على الطفل أعراض، فيجب إرساله إلى المنزل للراحة والتعافي قبل العودة إلى الحضانة أو المدرسة.
ويجب على الآباء أيضًا إبقاء أطفالهم في المنزل وعدم إرسالهم إلى الحضانة أو المدرسة إذا كانوا يعانون من الحمى أو أعراض مرض اليد والقدم والفم، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه الفيروس أكثر عدوى.

فيروس HFMD الحماية من فيروس HFMD الوقاية من فيروس HFMD طرق الوقاية من فيروس HFMD

