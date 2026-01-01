قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور

آخر جولة
أحمد البهى

افتتح أمس البيت الفني للمسرح مبادرة 100 ليلة عرض من خلال العرض المسرحي آخر جولة من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، وكتابة وإخراج إبراهيم حسن، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

يُعد العرض المسرحي «آخر جولة» أحد العروض المشاركة ضمن فعاليات المبادرة، حيث يستعد مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي لانطلاق عروضه، على أن يُقدَّم كل عرض لمدة عشر ليالٍ متتالية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك ابتداءً من ليلة رأس السنة بعرض «آخر جولة».


ويُقدَّم العرض في إطار احتفالي خاص يميّز انطلاق المبادرة، جامعًا بين الأجواء الاحتفالية والرؤية المسرحية الفكرية، في تجربة تهدف إلى جذب الجمهور وتقديم محتوى فني يجمع بين المتعة والعمق.

وتدور أحداث العرض خلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة، حيث يرصد معاناة الطبقات الفقيرة وسعيها نحو الأمل وسط الأزمات الاقتصادية الخانقة في معالجة إنسانية تعكس صراع البقاء والتمسك بالحلم.

العرض بطولة عبدالرحمن مصطفى، منار البدري، محمد خالد، داليا سمير، أحمد صيام، مروان السكري، نور رامز، ملك أحمد راسم، محمود يونس، حسناء، عبدالرحمن جريو، زياد رضا، محمد القصري، أشعار: أنس النيلي، موسيقى وألحان: يوسف الحداد، استعراضات: محمد ميزو، ماكياج: آلاء سامي، إضاءة: إبراهيم حسن، ديكور وأزياء: محمد البرشومي، تنفيذ أزياء: شيماء مختار، مخرج منفذ: أكرم نجيب، كتابة وإخراج: إبراهيم حسن.
 

الدكتور أحمد فؤاد هنو أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

