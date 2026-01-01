رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار عام 2025، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا التي بُذلت خلال العام المنقضي، والتي حرص على متابعتها بشكلٍ دوري ومستمر، موجهًا الشكر لفريق عمل اللجنة وكذلك الجهات التي تعاونت معها لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار اللجنة في تعزيز فعالية أدائها وكفاءة منظومة عملها، ومواصلة الجهود بشأن رصد الاستغاثات الطبية المختلفة والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة، وتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات حرصت، خلال العام الماضي، على الاستجابة السريعة والفعالة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية؛ حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 14194 استغاثة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدًا أنه تم التعامل مع هذه الاستغاثات على النحو الأمثل وفقًا لظروف ومتطلبات كل حالة.

وأضاف رئيس اللجنة أن التعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات المختلفة التي تم رصدها تضمن إصدار 2548 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال العام الماضي، على توفير الإجراءات الطبية لـ 687 حالة للعلاج بالجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 542 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 468 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 1395 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار عام 2025.

وأفاد رئيس اللجنة بأن جهود اللجنة الطبية العليا لتوفير الرعاية الطبية والاستجابة للاستغاثات تضمنت تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 865 حالة مع تأهيلهم لاستخدامها. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 45322 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظات الجمهورية، وأبرزها الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.