بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

تعد شوربة الخضار من الأكلات الشهية التى تساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا المنتشرة في فصل الشتاء ولكن في بعض الأحيان لايحبها الأطفال والشباب بسبب مذاقها.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة وذلك من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الخضار بالكريمة

بسلة

جزر

كوسة

ذرة

مشروم

فاصوليا

ملح

فلفل اسود

بودرة بصل

ثوم مفروم

شوربة دجاج

كريمة

شبت مفروم

طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

في حلة بها سمنة أو زيت شوحي الثوم والكوسة والمشروم والملح والفلفل الأسود.

اضيفي عليهم الفاصوليا والبسلة والجزر وبودرة البصل وقلبيهم جيدا ثم ضعي شوربة الدجاج واتركيها حتى الغليان.

اضيفي الكريمة والشبت وقدمي شوربة الخضار ساخنة.