دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كشفت دراسة حديثة أن بعض أنواع أحمر الشفاه قد تحمل مخاطر صحية حقيقية، إذ تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والنيكل والكروم، والتي قد تؤدي مع الاستخدام الطويل الأمد إلى أضرار تراكمية تصل إلى سرطان الرئة.

المعادن الثقيلة في مستحضرات التجميل

بحسب تقرير موقع Times Now، أظهرت التحليلات أن العديد من منتجات الشفاه التجارية تحتوي على نسب متفاوتة من الرصاص (Pb) والكادميوم (Cd)، وهي معادن سامة يمكن أن تدخل الجسم بطرق مختلفة:

ـ امتصاص الجلد.

ـ الابتلاع عند تناول الطعام أو لعق الشفاه.

ـ استنشاق الجزيئات الدقيقة خاصة في التركيبات البودرة أو غير اللامعة.

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟



رغم أن الاستخدام الموضعي هو الغرض الأساسي لـ أحمر الشفاه، إلا أن المعادن الثقيلة لا تبقى على سطح البشرة، بل قد تصل إلى الأعضاء الداخلية عبر الدم. ومع مرور الوقت قد تسبب:

ـ التهابًا مزمنًا في أنسجة الرئة.

ـ إجهادًا تأكسديًا يضعف آليات إصلاح الحمض النووي.

ـ زيادة احتمالية التحولات السرطانية، خصوصًا المرتبطة بالكادميوم والرصاص.

إلى أي مدى يجب القلق من أحمر الشفاه؟

ترى الدراسة، أن الاستخدام العرضي غير ضار غالبًا، لكن الخطر يتضاعف مع الاستخدام اليومي الكثيف وطويل الأمد، خاصةً للمنتجات غير الخاضعة لاختبارات نقاوة المعادن.

وما يزيد الأمر خطورة هو ضعف اللوائح في بعض الدول التي لا تضع حدودًا صارمة لكمية المعادن في مستحضرات التجميل.

نصائح لتقليل مخاطر أحمر الشفاه

ـ اختيار علامات تجارية معتمدة وموثوقة.

ـ البحث عن منتجات تحمل شهادات تؤكد انخفاض محتوى المعادن الثقيلة.

ـ تفضيل أحمر الشفاه المصنوع من أصباغ نباتية بدلاً من الصناعية.

ـ تبديل أقلام أحمر الشفاه القديمة بشكل دوري.

ـ الحذر من التركيبات البودرة وغير اللامعة التي قد تنتج جسيمات قابلة للاستنشاق.

ولا يُعتبر أحمر الشفاه مجرد مستحضر تجميلي، بل قد يشكل خطرًا صحيًا مع التعرض المستمر لمستويات مرتفعة من المعادن الثقيلة.

لذلك فإن وعي المستهلك والحرص على اختيار منتجات آمنة هو خط الدفاع الأول ضد هذه المخاطر.