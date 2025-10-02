قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعن عدة أشخاص خلال ازدحام في كنيس يهودي بمدينة مانشستر
نقابة الصحفيين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي
وفرة المعروض من السكر تقضي على الأزمات المتكررة
انتخابات الأهلي .. سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب
مدبولي: الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

آية التيجي

يُعتبر البلح الرطب من الفواكه المميزة التي لا تقتصر أهميتها على منح طاقة سريعة، بل يحمل قيمة غذائية عالية تجعله خيارًا مثاليًا ضمن النظام الغذائي اليومي. 

ويعتبر البلح الرطب ملئ بالفيتامينات والمعادن والألياف، يُسهم البلح الرطب في تعزيز الصحة العامة ودعم وظائف الجسم الحيوية، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد الطبي، ومن أبرز فوائد تناوله يوميا ما يلي :

ـ مصدر طبيعي للطاقة:

ويحتوي البلح الرطب على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يمنح الجسم نشاطًا سريعًا ويُساعد على استعادة الطاقة بشكل صحي وآمن، لذلك يُعد وجبة خفيفة مثالية قبل ممارسة الرياضة أو خلال فترات التعب.

ـ دعم صحة الجهاز الهضمي:

من أبرز فوائد البلح الرطب أنه غني بالألياف الطبيعية، مما يحسّن من عملية الهضم ويقلل من مشاكل الإمساك، بالإضافة إلى دوره في تعزيز صحة الأمعاء.

ـ تقوية العظام والوقاية من الهشاشة:

يضم البلح الرطب مجموعة من المعادن المهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر أساسية في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، مما يقي من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

ـ تعزيز صحة القلب والدورة الدموية:

يساعد البلح الرطب على خفض مستويات الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب ودعم الدورة الدموية.

وتناول البلح الرطب يوميًا لا يمنح الجسم طاقة طبيعية فقط، بل يعزز صحة الجهاز الهضمي، يقوي العظام، ويحمي القلب، ليكون فاكهة متكاملة الفوائد.

