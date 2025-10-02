قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

مفاجأة.. التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري

التدخين الإلكتروني
التدخين الإلكتروني
هاجر هانئ

وجدت دراسة جديدة أن تدخين السجائر الإلكترونية قد يزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري، وقد يزيد التدخين سواء السجائر التقليدية والإلكترونية من هذا الخطر بالاستخدام المزدوج.


ما قبل السكري هو حالة يكون فيها مستوى السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ويحدث عادةً قبل أن يُصاب الشخص بمرض السكري من النوع الثاني، ورغم أن ما قبل السكري قابل للشفاء، إلا أنه يعني أن بعض أضرار القلب والكلى والأعصاب قد تكون قد بدأت بالفعل.


من المعروف أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، ولكن تأثير السجائر الإلكترونية (المعروفة أيضًا باسم أبخرة النيكوتين) على نسبة السكر في الدم لا يزال غامضًا.


وعلى أمل الحصول على بعض الوضوح، قاد خبير الاقتصاد الصحي سولاكشان نيوبان من جامعة جورجيا فريقًا قام بتحليل أكثر من 1.2 مليون نقطة بيانات، تم جمعها عبر الهاتف أثناء مسح أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة .
وباستخدام هذه البيانات، استكشف نيوبان وفريقه الارتباط بين مرحلة ما قبل السكري أو مرض السكري واستخدام السجائر الإلكترونية، إما بمفردها أو مع السجائر القابلة للاشتعال.


كان الأشخاص الذين اعتمدوا فقط على النيكوتين من السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بمقدمات السكري بنسبة 7% مقارنةً بغير المدخنين، وهذا يعادل 7000 حالة إضافية من مقدمات السكري لكل مليون مستخدم للسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة.

التدخين


وبالمقارنة، كان الأشخاص الذين يدخنون حصرياً منتجات النيكوتين التقليدية، مثل السجائر والسيجار، أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 15% مقارنة بغير المدخنين.


وكان الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية ويدخنون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري: بنسبة 28 في المائة أكثر من غير المدخنين.

يقول نيوبان: "إن استخدام السجائر الإلكترونية وحده يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري، بينما يضيف الاستخدام المزدوج خطرًا إضافيًا، وتسلط هذه الدراسة الضوء على الضرر المركب المحتمل الناجم عن استخدام كلا النوعين من المنتجات" .


وجد الفريق أيضًا أن هؤلاء "المستخدمين المزدوجين" كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري الكامل بنسبة 9% مقارنةً بغير المدخنين، وكان هذا الخطر أكبر من خطر مدخني السجائر التقليدية فقط، حيث زادت نسبة الخطر لديهم بنسبة 7% مقارنةً بغير المدخنين.


"في عصر يتم فيه تسويق السجائر الإلكترونية كبديل "أكثر أمانًا" للتدخين، فإن هذا يشير إلى أنها قد تحمل خطرًا خفيًا وقد تساهم بهدوء في مشاكل صحية طويلة الأمد مثل مرض السكري وما قبل السكري"، كما يقول نيوبان .


وجدت الدراسة أيضًا أن مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمقدمات السكري مقارنةً بالمستخدمين ذوي الوزن المنخفض، كما كان الأشخاص من أصول لاتينية وسود وآسيوية أكثر عرضة للإصابة من البيض.

هناك العديد من القيود على هذه الدراسة. أولًا، إنها دراسة رصدية، لذا لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان التدخين الإلكتروني سببًا لمقدمات السكري، قد يكون هناك عامل آخر يزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري، ربما من خلال زيادة احتمالية تعاطيهم للتدخين الإلكتروني.

التدخين


ويقول نيوبان: "إن الأشخاص الذين لا يكسبون ما يكفي من المال يعانون من ضغوط نفسية ويميلون إلى التدخين أو استخدام الكحول لتقليل هذا التوتر، مما يؤدي إلى زيادة عوامل الخطر هذه" .
البيانات الصحية التي يتم الإبلاغ عنها ذاتيًا ليست دقيقة بالضرورة، والمعلومات المستخدمة هنا تم جمعها على مدى فترة زمنية قصيرة، وبالتالي لا يمكنها تقديم أي رؤى حول التغيير بمرور الوقت.
مع ذلك، هذه النتائج مستقاة من دراسة أجريت على مجموعة كبيرة، وإلى أن يستمر الأشخاص في التدخين الإلكتروني لفترة كافية لظهور آثار جانبية واضحة طويلة الأمد، فإن الارتباطات والدراسات على الحيوانات هي أفضل ما لدينا.


يقول نوباني: "مع التزايد السريع في استخدام السجائر الإلكترونية، من الضروري أن نفهم آثارها الصحية الأوسع نطاقًا. لم يعد الأمر يقتصر على الرئتين فحسب، بل يشمل الجسم بأكمله والصحة الأيضية".
المصدر: sciencealert
 

