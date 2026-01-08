قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا علي 35 جوال دقيق بلدي في حملة تموينية بالغربية

الغربية أحمد علي

تمكّنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا والسنطة، استولوا على 34 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليًا بدون جه حق، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط  أصحاب 5 مخابز  بطنطا والسنطة، استولوا على 34  جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات حملات مرورية تموينية مخابز دقيق مدعم

