آية سويلم ابنة الإسماعيلية تحصد ذهبية بطولة نيويورك للقوة البدنية.. صور

نجحت البطلة المصرية آية سويلم، ابنة محافظة الإسماعيلية، في كتابة فصل جديد من إنجازاتها الرياضية، بعدما توّجت بالميدالية الذهبية للمجموع، والميدالية الذهبية في رفعة «البنش برس» لفئة فوق 23 سنة، كما أحرزت المركز الأول بالميدالية الذهبية للمجموع ورفعة «البنش برس» تحت 23 سنة، وذلك في بطولة نيويورك للقوة البدنية 2025، التي أُقيمت في مدينة شمال نيويورك الأمريكية.

وتُعد هذه الميداليات امتدادًا لسلسلة بطولات حققتها آية سويلم في رياضة القوة البدنية، حيث سبق أن حصدت العام الماضي الميدالية الذهبية للمجموع وفضية «البنش برس» في بطولة مستر أولمبيا للقوة البدنية بأمريكا 2024 بمدينة لاس فيجاس، ونجحت في كسر الرقم العالمي في رفعة السكوات، وتُعد بطولة مستر أولمبيا واحدة من أقوى البطولات في العالم بمجال كمال الأجسام والقوة البدنية، وقد فاز بها من قبل عدد من النجوم العرب أبرزهم اللبناني سمير بنوت، والليبي كمال القرقني، والمصري بيج رامي الفائز باللقب مرتين عامي 2020 و2021.

وأعربت آية عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز الكبير، مؤكدة أن طموحها لا حدود له في لعبة رفع الأثقال، وأنها تسعى لاقتناص ميدالية ذهبية لمصر في الأولمبياد القادمة. وأشارت إلى أنها بدأت ممارسة الرياضة في سن العاشرة بالكاراتيه، ثم المصارعة في سن الثانية عشرة، قبل أن تتجه عام 2016 للقوة البدنية وتنضم للنادي الإسماعيلي، لكنها واجهت قلة الإمكانيات وعدم اهتمام الإدارة بالألعاب الفردية، ما دفعها للتدريب على نفقتها الخاصة تحت إشراف مدربها محمود العدوي.

وتملك البطلة المصرية سجلًا حافلًا بالإنجازات؛ إذ فازت بالمركز الأول في بطولة إفريقيا للقوة البدنية بالجزائر 2017، وحطمت الرقم الأفريقي في رفعة الإسقاط بوزن 135 كجم، كما حصلت على المركز الأول في بطولة البحر المتوسط تحت 19 سنة بالجزائر في العام نفسه. كذلك حصدت بطولة العالم للقوة البدنية تحت 21 سنة بالبرتغال عام 2021 محطمة الرقم القياسي العالمي من 162.5 إلى 187.5 كجم، كما حازت على المركز الثالث عالميًا فوق 23 سنة في وزن 75 كجم.

وفي عام 2023، أحرزت المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية بمصر ونالت درع «أقوى لاعبة في العالم»، كما فازت بالمركز الأول في بطولة القوى البدنية تحت 19 سنة في فنلندا، وحطمت الرقم العالمي للإسقاط لفئة الرجال وتحطيم الرقم العالمي في «البنش برس» ثلاث مرات متتالية، مسجلة مجموعًا بلغ 367.5 كجم.

يُذكر أن آية سويلم لاعبة منتخب مصر للقوة البدنية، حصدت حتى الآن 26 ميدالية منهم أول جمهورية، و6 ميداليات أول عرب وأول أفريقيا، وأول بحر متوسط، بالإضافة إلى حصولها على لقب أول عالم خمس مرات.