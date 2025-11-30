«الغندور» يكشف كواليس جلسة «عبدالرؤوف» مع حارس الزمالك بعد خطأ فقدان الصدارة

علق الإعلامي خالد الغندور على خطأ حارس الزمالك محمد صبحي أمام كايزر تشيفز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خطأ حارس الزمالك

وكتب الفندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خطأ صعب في توقيت أصعب".

اليوم لقاء صعب.. منتخب مصر لسيدات كرة اليد في مواجهة قوية أمام هولندا ببطولة العالم أخطاء تكتيكية وإهدار للفرص.. مُحلل رياضي يُهاجم «توروب» بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي الترجى التونسى يتقدم بشكوى رسمية لكاف في حكم مباراته ضد بيترو أتلتيكو

الغندور يكشف كواليس جلسة عبد الرؤوف مع محمد صبحي بعد خطأ كايزر تشيفز

وقال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، عقد جلسة مع محمد صبحي حارس الفريق بعد خطئه في مباراة كايزر تشيفز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "عبد الرؤوف احتوى حزن محمد صبحي، خاصة بعدما اعتذر اللاعب لمدربه وزملائه في الفريق عن تسببه في ضياع نقطتين لفريقه وضياع صدارة المجموعة".

وتابع: "أبلغ عبد الرؤوف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، برفضه توقيع أي عقوبات على اللاعب، خاصة أن الأخطاء واردة في كرة القدم وتحدث في أي وقت".