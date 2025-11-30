قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة

عرض المتحف المصري بالتحرير، قناعا ذهبيا مذهلا لمومياء، اكتُشف في موقع مير الأثري خلال أواخر القرن التاسع عشر، وذلك في إطار دوره لنشره الوعي الثقافي والتاريخي بـ القطع الأثرية داخل المتحف.

المتحف المصري بالتحرير

وأوضحت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن تاريخ القناع يعود إلى العصر الروماني، حيث ازدهرت فيها الأقنعة الجنائزية كجزء حيوي من طقوس الدفن.

قناع ذهبي لمومياء في المتحف المصري بالتحرير



أشارت إدارة المتحف، إلى أنه في الغالب كانت الأقنعة تُصنع من الكارتوناج المذهب أو الجص، تُوضع على وجه المومياء لتمثيل المتوفى وحمايته في رحلته إلى الحياة الآخرة.

ووصفت إدارة المتحف، أن القناع الذهبي يؤكد على المزج الثقافي في مصر تحت الحكم الروماني، موضحة أن الحرفيون استطاعو ببراعة دمج التقاليد المصرية القديمة مع الثافة الرومانية في تصوير مواد البناء.

أضافت، إلى أن يمكن للزوار من المصريين والسائحين، زيارةورؤية القناع الذهبي في القاعة رقم 14 بالدور العلوي في المتحف المصري بالتحرير.

ويعرض المتحف المصري بالتحرير قطع أثرية فريدة، تتحدث عن تاريخ المصري القديم والروماني واليوناني.