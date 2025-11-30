قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون إثر انقلاب عربيتين نقل على طريق المطرية "كوبري الصابرية" بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب عربيتين نقل على طريق المطرية، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع أحمد عبدالله السيد الجميل، 51 عامًا، مقيم الشبول، وإصابة كل من:

الجوهري أحمد الجوهري، 60 عامًا، مقيم الشبول، إصابة: اشتباه كسر بالفقرات القطنية.

الداودي عبدالله القناوي، 68 عامًا، إصابة: اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.

محمد الوهيدي سلطان، 40 عامًا، إصابة: اشتباه كسر بالضلوع واشتباهاً بما بعد الارتجاج.

أحمد الغريب سلطان، 25 عامًا، إصابة: ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وسحجات باليدين والقدمين.

محمد يوسف البدوي، 40 عامًا، إصابة: اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

مسعد سعد إبراهيم، 51 عامًا، إصابة: اشتباه كسر بالساق اليسرى.

وديع مسعد الجوهري، 23 عامًا، إصابة: اشتباه ما بعد الارتجاج.

جميع المصابين مقيمون في الشبول، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى المطرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.

