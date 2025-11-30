قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| ديانج يحدد مصير لاعب وسط الأهلي.. ومشاورات بين الإدارة وتوروب
انفجار قوي في مصنع لمعالجة النفايات يهز مدينة سيدني
زيارة تاريخية في أصعب اللحظات.. بابا الفاتيكان يصل بيروت وسط استنفار لبناني شامل
خاص.. عرض ليبي لنجم الأهلي والإدارة تنتظر عودة توروب
عبد الغفار: المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية لا تكاد تذكر
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خاص.. عرض ليبي لنجم الأهلي والإدارة تنتظر عودة توروب

أفشة
أفشة

تلقى نجم النادي الأهلي محمد مجدى أفشة عرضا من أحد الأندية الليبية للانتقال اليه خلال المرحلة المقبلة .

ويفكر أفشة فى العرض خاصة بعد خروجه من حسابات الدنماركي ييس توروب المدير الفنى للفريق وأنه لا يشارك الا بديلا على فترات متباعدة .

وتنتظر ادارة النادي الأهلي عودة الدنماركي ييس توروب من الدنمارك بعد حصوله على أجازة قصيرة بعد أن منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام عقب عودة الفريق من المغرب .

وحصل لاعبو الأهلي على راحة لمدة 5 أيام بعد عودة الفريق من المغرب عقب خوض مباراة الجيش الملكي التى انتهت بالتعادل الايجابي 1 / 1 فى الجولة الثانية من دوري أبطال افريقيا .

توروب " راضى " عن تعادل الأهلي

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن رضاه النسبي بالتعادل أمام فريق الجيش الملكي، مؤكدًا أن المواجهة جاءت كما توقع تمامًا من حيث القوة والضغط الجماهيري.

وقال توروب في تصريحاته عقب المباراة: ذكرت أن المباراة ستكون صعبة، وكنا ندرك تمامًا حجم التحدي هنا في الرباط. كان بإمكان الفريقين تحقيق الفوز؛ المنافس حصل على فرص، ونحن أيضًا كانت لدينا فرص واضحة، وفي النهاية خرج اللقاء بالتعادل.

وأضاف: لم يخطر ببالنا أن تُحتسب ضدنا ركلة جزاء، لأنها لم تكن موجودة من الأساس، كذلك كان هناك دخول مبكر من بعض اللاعبين إلى منطقة الجزاء، وهذا خطأ واضح. عدم وجود تقنية «الفار» أمر تحدثت عنه ، وهو شيء مؤثر جدًّا، لا أريد الحديث عن التحكيم، لكن هناك خطأين واضحين كلّفا الفريق الكثير.

وقال توروب: الأداء كان أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وكنا قريبين من الفوز رغم صعوبة الأجواء. والمنافس قد يحقق نتائج كبيرة على أرضه بسبب الدعم الهائل من جماهيره. الملعب كان رائعًا، والأجواء عظيمة، لكن لم يعجبني إلقاء الزجاجات داخل الملعب، هذه الأمور تُفسد مشهدًا رائعًا، ولا يجب أن تحدث.

وشدد توروب على أنه جاء إلى المغرب بحثًا عن الفوز وليس التعادل، مضيفًا: حضرت من أجل الفوز، لكن في بعض الأحيان تكون الظروف حولك صعبة وتفرض عليك قبول نقطة خارج ملعبك. المهم أننا لم نخرج خاسرين.

وأشاد المدير الفني بالأجواء خارج الملعب والتنظيم، قائلًا: هذه أول زيارة لي إلى المغرب، وأنا معجب جدًّا بحسن الاستقبال وجودة الإقامة وروعة الملعب. الشعب المغربي مضياف، وكل شيء كان مثاليًّا.

واختتم حديثه بالتأكيد على صعوبة المجموعة: مجموعتنا من أصعب المجموعات في السنوات الأخيرة، وأي فريق سيأتي إلى هنا سيواجه نفس الصعوبات. تركيزي الآن منصب على تطوير أداء الفريق والاستعداد بقوة للجولات المقبلة.

