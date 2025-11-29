قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
سوهاج _ أنغام الجنايني

تشهد محافظة سوهاج حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة من مركز جهينة، تطالب فيه بتمكينها من رؤية أبنائها الخمسة، من بينهم ثلاث فتيات، مؤكدة أنها محرومة من التواصل معهم منذ فترة طويلة، الأمر الذي دفع مديرية أمن سوهاج إلى التحرك لفحص الفيديو والوقوف على ملابساته.

ماذا حدث؟

ظهرت السيدة في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتطلق استغاثة مباشرة إلى الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن أبناءها محتجزون داخل منزل أحد أقارب الزوج، وأنها عاجزة تمامًا عن رؤيتهم أو الاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية.

وقالت إن محاولاتها المستمرة للتواصل معهم باءت بالفشل، وأن المشرفين عليهم، من مدرسين أو أفراد آخرين، غير قادرين على مساعدتها أو إتاحة أي وسيلة تُمكّنها من الوصول إليهم.

وخلال حديثها، أشارت السيدة إلى أن الخلافات بينها وبين من يحتجز الأطفال تفاقمت في الفترة الأخيرة، مدعية أنه يتعاطى مواد مخدرة، وهو ما يعزز مخاوفها على سلامة أبنائها، خاصة أنها بحسب روايتها  تلقت منه رسائل تهديد متكررة.

وأضافت أنها سبق وأن سعت لإدخاله إحدى المصحات لعلاج الإدمان، إلا أنه غادرها دون استكمال البرنامج العلاجي، ولم تظهر عليه أي بوادر للتعافي، ما زاد من توتر العلاقة بينهما.

ولم تتوقف السيدة عند ذلك، بل أشارت إلى بث مباشر سابق نشره المتهم، تحدث فيه عنها وعن أسرتها بألفاظ مسيئة، بينما أكدت أن بعض أفراد عائلته يتعرضون لها باستمرار ويمنعونها من الاقتراب من المنزل الذي يتواجد فيه الأبناء، ما يزيد من حدة الأزمة ويضاعف مخاوفها بشأن ما قد يتعرض له الأطفال.

كما شددت السيدة، خلال مناشدتها، على خطورة المواد المخدرة وتأثيرها المباشر على سلوك المتعاطي، معتبرة أن وجود أبنائها في مكان واحد مع شخص يعاني من الإدمان يمثل تهديدًا حقيقيًا لهم، خاصة في ظل ادعائها أنه يعاني من اضطراب واضح عند امتناعه عن تلك المواد.

واختتمت استغاثتها بنداء عاجل إلى الجهات المختصة، مطالبة بتدخل فوري لإنقاذ الموقف وتمكينها من رؤية أطفالها وضمان سلامتهم، فيما أكدت مديرية أمن سوهاج أنها بدأت بالفعل في فحص الفيديو والتحري عن صحة ما ورد به، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج احتجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

ترشيحاتنا

الرمايه

اللواء محمد شرف يتألق ويحصد المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد للرماية

الجزيري

بعد هدفه في كايزر تشيفز.. الجزيري الهداف التاريخي للأجانب في الزمالك

وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري الافريقي

بالصور

6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد