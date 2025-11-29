أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

تشهد محافظة سوهاج حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة من مركز جهينة، تطالب فيه بتمكينها من رؤية أبنائها الخمسة، من بينهم ثلاث فتيات، مؤكدة أنها محرومة من التواصل معهم منذ فترة طويلة، الأمر الذي دفع مديرية أمن سوهاج إلى التحرك لفحص الفيديو والوقوف على ملابساته.

ماذا حدث؟

ظهرت السيدة في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتطلق استغاثة مباشرة إلى الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن أبناءها محتجزون داخل منزل أحد أقارب الزوج، وأنها عاجزة تمامًا عن رؤيتهم أو الاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية.

وقالت إن محاولاتها المستمرة للتواصل معهم باءت بالفشل، وأن المشرفين عليهم، من مدرسين أو أفراد آخرين، غير قادرين على مساعدتها أو إتاحة أي وسيلة تُمكّنها من الوصول إليهم.

وخلال حديثها، أشارت السيدة إلى أن الخلافات بينها وبين من يحتجز الأطفال تفاقمت في الفترة الأخيرة، مدعية أنه يتعاطى مواد مخدرة، وهو ما يعزز مخاوفها على سلامة أبنائها، خاصة أنها بحسب روايتها تلقت منه رسائل تهديد متكررة.

وأضافت أنها سبق وأن سعت لإدخاله إحدى المصحات لعلاج الإدمان، إلا أنه غادرها دون استكمال البرنامج العلاجي، ولم تظهر عليه أي بوادر للتعافي، ما زاد من توتر العلاقة بينهما.

ولم تتوقف السيدة عند ذلك، بل أشارت إلى بث مباشر سابق نشره المتهم، تحدث فيه عنها وعن أسرتها بألفاظ مسيئة، بينما أكدت أن بعض أفراد عائلته يتعرضون لها باستمرار ويمنعونها من الاقتراب من المنزل الذي يتواجد فيه الأبناء، ما يزيد من حدة الأزمة ويضاعف مخاوفها بشأن ما قد يتعرض له الأطفال.

كما شددت السيدة، خلال مناشدتها، على خطورة المواد المخدرة وتأثيرها المباشر على سلوك المتعاطي، معتبرة أن وجود أبنائها في مكان واحد مع شخص يعاني من الإدمان يمثل تهديدًا حقيقيًا لهم، خاصة في ظل ادعائها أنه يعاني من اضطراب واضح عند امتناعه عن تلك المواد.

واختتمت استغاثتها بنداء عاجل إلى الجهات المختصة، مطالبة بتدخل فوري لإنقاذ الموقف وتمكينها من رؤية أطفالها وضمان سلامتهم، فيما أكدت مديرية أمن سوهاج أنها بدأت بالفعل في فحص الفيديو والتحري عن صحة ما ورد به، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.