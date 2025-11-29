حريق داخل مخبز سياحي يشعل الذعر في المراغة.. والحماية المدنية تتدخل

سادت حالة من القلق في مدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، عقب اندلاع حريق داخل مخبز سياحي يقع بشارع أسيوط سوهاج، حيث التهمت النيران أجزاء من المخبز قبل أن تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة عليها ومنع امتدادها للمحال المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أحد المخابز السياحية بنطاق المركز.

وفور وصول البلاغ، تحركت قوة من مركز شرطة المراغة، كما دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء تم استخدامها في محاصرة النيران وإخمادها قبل انتشارها.

وأوضحت الفحوصات الأولية أن الحريق يُحتمل أن يكون ناتجًا عن عطل كهربائي داخل الموقع، بينما تواصل الجهات المختصة أعمالها الفنية للتأكد من السبب الحقيقي للحريق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.