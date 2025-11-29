سقوط مروع ينهي حياة ربة منزل في طهطا.. والنيابة تباشر التحقيق

شهد مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، واقعة مأساوية بعد سقوط ربة منزل من أعلى الطابق الأول بمنزلها، ما أسفر عن وفاتها فور وصولها إلى مستشفى طهطا العام رغم محاولات إسعافها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول سيدة في بداية العقد السادس من العمر، إلى مستشفى طهطا العام، مصابة بادعاء سقوط من علو، حيث فارقت الحياة عقب تقديم الإسعافات الأولية.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفاة تُدعى "ن. ر. ب"، 50 عامًا، وأنها سقطت من الطابق الأول بالمنزل في ظروف جارٍ التحقق منها.

ورغم إجراء الفحوصات الطبية العاجلة ومحاولة إسعافها داخل المستشفى، إلا أن السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت بمراجعة ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.