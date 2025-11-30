الأرصاد تحذّر: انخفاض في درجات الحرارة.. وأمطار خفيفة بهذه المناطق | فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا فى بعض الطرق، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

القاهرة: 23 درجة

الإسكندرية: 22

شرم الشيخ: 29

مطروح: 21

أسوان: 31