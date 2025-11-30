الأعلى مستوى.. عصام الحضري يعلق على أداء شوبير في مباراة الأهلي والجيش

أعرب عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب المصري الثاني، عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، خلال مواجهة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي، التي أُقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 1-1.



وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «مصطفى شوبير تعامل باحترافية عالية مع كل الكرات التي وصلت إليه، وكان ذهنه حاضراً طوال المباراة».



وأضاف: «شوبير يتدرب بتركيز شديد، ويريد أن يثبت للجميع أنه جاهز في أي وقت، وهذه نقطة تُحسب له».



واختتم الحضري تصريحاته قائلاً: «أنا أحب مصطفى شوبير، وأستمتع برؤيته خلال التدريبات».