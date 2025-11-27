قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يوجة رسالة مؤثرة لدعم رمضان صبحي

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير

عبر مصطفى شوبير حارس الأهلي، عن دعمه الكامل لرمضان صبحي لاعب بيراميدز ، عقب إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات .

وكتب مصطفي شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» : شدة و تزول وترجع لبيتك و اولادك في اقرب وقت ان شاءالله.

تصريحات محامي رمضان صبحي زهران بعد إيقافة 4سنوات

وكشف هاني زهران  محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، عن الخطوات القانونية التي سيقوم بها اللاعب بعد صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإيقافه لمدة 4 سنوات بسبب ثبوت تعاطي المنشطات.
وقال زهران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "إن فريق الدفاع يقوم حاليًا بدراسة العقوبة تمهيدًا للطعن على القرار في أقرب وقت، مشيرًا إلى وجود "بعض الثغرات" في ملف القضية سيتم العمل عليها، من بينها شبهة التلاعب في العينة التي خضع لها اللاعب.

وبخصوص قضية التزوير المتداولة، أكد محامي اللاعب أنه غير مطلع على أي تفاصيل تخص هذا الملف، ولا يمتلك معلومات حولها لأن القضية ليست من اختصاصه .

كما نفى "زهران" وجود أي بند في عقد اللاعب مع نادي بيراميدز يسمح بفسخ التعاقد في حالة ثبوت تعاطيه للمنشطات، موضحًا أن العقد لا يتضمن أي إشارة لذلك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت اليوم قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بعد ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، وأرسلت الحكم للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات التي تسلمته رسميًا صباح اليوم، تمهيدًا لإخطار اللاعب وناديه والاتحاد المصري لكرة القدم، وبدء تنفيذ العقوبة فورًا وفق اللوائح الدولية

مصطفي شوبير رمضان صبحي قضيه رمضان صبحي ايقاف رمضان صبحي ازمه رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

منظمات حقوقية دولية: مقتل 374 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار في غزة

صورة أرشيفية

"الريف المصري": مشروع ال 1.5 فدان يوفر 250 ألف فرصة عمل ويحوّل الصحراء لمجتمعات تنموية

نتنياهو

المجلس الوطني الفلسطيني: حكومة نتنياهو تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد