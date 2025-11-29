قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاسوب عملاق يتوقع مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. ما هي؟
إصابة 14 فتاة في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصالحية
لا تأثير على الرحلات .. مصر للطيران: حدثنا طائرات إيرباص وكانت في الجو وقت الخلل البرمجي
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
تكنولوجيا وسيارات

رصدها على الطريق السريع.. الشرطة الأمريكية توقف أستون مارتن فالهالا الاختبارية

كريم عاطف

في واقعة لافتة على طريق سريع بولاية يوتا الأمريكية، أوقفت شرطة مقاطعة إيمري سيارة أستون مارتن فالهالا تجريبية بعد بلاغات من سائقين عن قيادتها بسرعات عالية على الطريق السريع I-70 قرب مدينة غرين ريفر.

السيارة أستون مارتن فالهالا التي تتجاوز قيمتها 1.12 مليون دولار ، كانت تحمل ملصقات تؤكد أنها نسخة هجينة قابلة للشحن، ما يشير إلى استمرار الاختبارات ضمن مراحل التطوير المتقدمة، وبحسب بيان الشرطة، فقد وصفت السيارة بأنها "تحرق الطريق"، دون الكشف عن السرعة الفعلية وقت التوقيف.

السائق أوضح أنه كان يجري معايرة لبعض الأنظمة أثناء القيادة كجزء من برنامج التطوير للسيارة أستون مارتن فالهالا ، وهو أمر شائع في سيارات الأداء العالي، وتعد فالهالا من أقوى سيارات أستون مارتن، إذ تعتمد على محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.0 لتر في المنتصف، مدعوم بثلاثة محركات كهربائية، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 1,065 حصان.

ورغم قدرات السيارة التي قد تمكنها من الهروب بسهولة، إلا أن التوقف تم بشكل ودي، حيث أشار ضباط الشرطة إلى أنهم استغلوا الفرصة لتوجيه نصائح بشأن القيادة الآمنة، مؤكدين أن اللقاء كان “ممتعا” بالنسبة لهم.

ولم تعلن الشرطة ما إذا تم تحرير مخالفة رسمية، بينما لا يزال الغموض يحيط بما إذا كانت هذه نسخة الإنتاج النهائية أم نموذجا أكثر تقدما يخضع للاختبارات الأخيرة قبل الإطلاق.

ولاية يوتا الأمريكية سيارة أستون مارتن أستون مارتن أستون مارتن فالهالا نسخة هجينة

