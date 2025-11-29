رصدها على الطريق السريع.. الشرطة الأمريكية توقف أستون مارتن فالهالا الاختبارية

في واقعة لافتة على طريق سريع بولاية يوتا الأمريكية، أوقفت شرطة مقاطعة إيمري سيارة أستون مارتن فالهالا تجريبية بعد بلاغات من سائقين عن قيادتها بسرعات عالية على الطريق السريع I-70 قرب مدينة غرين ريفر.

السيارة أستون مارتن فالهالا التي تتجاوز قيمتها 1.12 مليون دولار ، كانت تحمل ملصقات تؤكد أنها نسخة هجينة قابلة للشحن، ما يشير إلى استمرار الاختبارات ضمن مراحل التطوير المتقدمة، وبحسب بيان الشرطة، فقد وصفت السيارة بأنها "تحرق الطريق"، دون الكشف عن السرعة الفعلية وقت التوقيف.

السائق أوضح أنه كان يجري معايرة لبعض الأنظمة أثناء القيادة كجزء من برنامج التطوير للسيارة أستون مارتن فالهالا ، وهو أمر شائع في سيارات الأداء العالي، وتعد فالهالا من أقوى سيارات أستون مارتن، إذ تعتمد على محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.0 لتر في المنتصف، مدعوم بثلاثة محركات كهربائية، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 1,065 حصان.

ورغم قدرات السيارة التي قد تمكنها من الهروب بسهولة، إلا أن التوقف تم بشكل ودي، حيث أشار ضباط الشرطة إلى أنهم استغلوا الفرصة لتوجيه نصائح بشأن القيادة الآمنة، مؤكدين أن اللقاء كان “ممتعا” بالنسبة لهم.

ولم تعلن الشرطة ما إذا تم تحرير مخالفة رسمية، بينما لا يزال الغموض يحيط بما إذا كانت هذه نسخة الإنتاج النهائية أم نموذجا أكثر تقدما يخضع للاختبارات الأخيرة قبل الإطلاق.