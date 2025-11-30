قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
ديني

ماذا قال الرسول عن القلق والحزن.. ولماذا الحوقلة سر من أسرار الله

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

ماذا قال الرسول عن القلق والحزن؟.. سؤال يشغل ذهن كثير ممن يقعون في حزن وهم شديد، فليس أمامهم إلا أن يبحثوا في كتاب الله وسُنة نبيه حتى يكون لهم نجاة وفرجا، فـ ماذا قال الرسول عن القلق والحزن؟

وفي بيان ماذا قال الرسول عن القلق والحزن نرصد في التقرير التالي ما جاء في الكتاب والسنة عن القلق والحزن وفضل الحوقلة وقول لا حول ولا قوة إلا بالله في تفريجهما وإزالتهم من القلب.

دعاء الخوف الشديد
ماذا قال الرسول عن القلق والحزن؟

الحزن والقلق والهموم واليأس والإحباط من الأمور التي يبتلي بها المولى تبارك وتعالى عباده لحكمة يعلمها، وقد جاء في القرآن الكريم ما يبين فضل السكينة والهدوء على القلب يقول تعالى :"هُوَ الّذِيَ أَنزَلَ السّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَاْ إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلّهِ جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً"، وقال جل من قائل في سورة قريش:"ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ".

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الكرب والهم قوله صلى الله عليه وسلم: “اللهم إني عبدك وابن عبدك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي”، وعن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله لا إلا أنت".

كما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: "لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم".

وعن الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب ، أو الكرب في: الله ربي لا أشرك به شيئًا، ومن ذلك أيضا ما أخرجه أحمد والترمذي عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم:" دعوة غير إلا أنتحانك إني كنت من الظالمين ، لم يدع بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له ".


لماذا الحوقلة سر من أسرار الله؟

ورد في الحوقلة ما رواه الإمام أحمد فى مسنده، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال: "أكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة"، حيث يعتبر العلماء معنى أنها كنز من كنوز الجنة، أي ثوابها مدخر لقائلها، والعامل بها، فى الجنة، وقد جاء فى "فيض القدير" للإمام المناوى: "أى أن ثوابها نفيس مدخر فى الجنة كما يُدخر الكنز، ويُحفظ فى الدنيا".

كما روى الإمام البخارى عن أبى موسى الأشعرى، رضى الله عنه، قال: "كنا مع النبى، صلى الله عليه وسلم، فى سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبى، صلى الله عليه وسلم: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا"، ثُمَّ أَتَى عَلَى، وَأَنَا أَقُول فِى نَفْسِى: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَقَالَ: "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ. قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ".

وقال الإمام النووي في معناها: "قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره، ولا رادَّ لأمره، وأن العبد لا يملك شيئًا من الأمر، ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر فى الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم".

كما جاء عن أبي أيوب الأنصارى رضى الله عنه حيث قال: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ليلة أسرى به مر على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد فقال له إبراهيم عليه السلام: يا محمد مُرْ أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال: "وما غراس الجنة" قال: لا حول ولا قوة إلا بالله".

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن أساس العلاقة بين الإنسان وبين الله: لا حول ولا قوة إلا بالله، التي تفيد حسن التوكل على الله، وأن تؤمن أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد، فيحدث لك التسليم بأمر الله، سواء أكان أمرًا كونيًّا، فلا تهتز أمام المصائب والبلايا، أو أمرًا شرعيًّا، فلا بد عليك أن تطيع ربك، وأن ترضيه، وأن تعود إليه.

فيما كشف الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، عن خطأ شائع في قول الحوقلة، حيث إن قول "لا حول ولا قوة إلا بالله"، كنز من كنوز الجنة، وشفاء من الهم، وتفتح باب الرضا، موضحا أن معناها أن لا استطيع ان اتحرك فى الدنيا أو اتخلص من أى مشكلة إلا بالله، يعنى الإنسان يعترف بتمام القدرة لله ويعترف بعجز نفسه .

وتابع الشحات العزازي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "لما يجيى واحد يقول الكلمة بقى بشكل خاطئ زى لا حول الله، يبقى كده نفى الحول والقوة لله، بخطأ لسان وقصد سليم، طبعا هنا الإنسان لازم يقف مع نفسه ويعود نفسه على القول الصحيح ويقول المصطلح بكلمة صحيحة حتى يعم عليه الثواب والخير".

واستكمل الشحات العزازي: "احنا كعلماء لازم نصحح قول وقصد الناس بدون تكفير أو تفسيق أو شرك، نصحح للناس بالرفق واللين ".

ماذا قال الرسول عن القلق والحزن لماذا الحوقلة سر من أسرار الله الحوقلة

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

مياه القناة : تطهير مأخذ المحطات وتسليك بالوعات الأمطار بمدينة بورفؤاد

بورسعيد | الغرباوي يشارك طالبات مدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات طابور الصباح

حملات مكثفة في المنوفية

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

