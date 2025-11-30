قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
ديني

ضمن «صحّح مفاهيمك».. 150 قافلة دعوية بالدقهلية لتعزيز السِّلم الاجتماعي عبر قيمة «حُسن الجوار»

قوافل دعوية ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك»
قوافل دعوية ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك»
شيماء جمال

نظّمت مديرية أوقاف الدقهلية أكثر من (150) قافلة دعوية بعدد من مراكز الشباب، تحت عنوان: "حُسن الجوار وأثره في تعزيز السِّلم الاجتماعي"، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة، ضمن فعاليات مبادرة «صحّح مفاهيمك»، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومتابعة الشيخ السيد عبد الرحمن ربيع، مدير المديرية، والدكتور محمود محمد حسن مدير الدعوة.

حُسن الجوار وأثره في تعزيز السِّلم الاجتماعي

وأكّدت القوافل أن حُسن الجوار قيمة إنسانية كبرى تُسهم في ترسيخ السلم المجتمعي وتعزيز التماسك بين أفراد المجتمع، إذ يؤدي الالتزام بحقوق الجار والإحسان إليه وكفّ الأذى عنه إلى نشر المودة والتراحم، وتقليل أسباب الخلاف والنزاع، وبناء بيئة مستقرة يشعر فيها الجميع بالمسئولية والانتماء. كما شددت القوافل على أن احترام مشاعر الجيران والتعاون معهم وقت الشدة والرخاء من أهم دعائم الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وتأتي هذه القوافل الدعوية في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وحرصها على تعزيز مشاركتها المجتمعية مع مختلف الفئات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الديني الرشيد، ضمن استراتيجية الوزارة القائمة على محاورها الدعوية والعلمية والتثقيفية والمجتمعية.

ويأتي التعاون المتواصل بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة تأكيدًا لأهمية الدور المحوري الذي يقوم به الشباب في بناء المجتمع، وتعزيز منظومة القيم الدينية والأخلاقية، وفي مقدمتها قيمة حُسن الجوار التي تُعد أساسًا في ترسيخ المودة والتماسك بين أفراد المجتمع.

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

