وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجريا

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، فضيلة الشيخ طاهر عثمان بوتشي - الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجريا (الفرع النياسي)، نجل الشيخ عثمان بوشي أحد كبار تلاميذ الشيخ إبراهيم نياس الكولخي، رحمه الله تعالى.

كان الشيخ الراحل عالمًا عاملًا متحقِّقًا، موئلًا للأرواح، ومأوى للمريدين، ومرشدًا للسالكين، وجبلًا شامخًا في العلم، وصاحب مكانة عالية في قلوب مريديه ومحبيه، وقد استأثر الله به أمس بعد حياة حافلة بالعلم والمعرفة والحكمة.

وتقدم وزير الأوقاف الفقيد إلى طلابه ومحبيه ومريديه وأسرته الكريمة بخالص العزاء والمواساة، سائلًا المولى -تبارك وتعالى- أن يتغمد الفقيد بشآبيب الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فراديس الجنان.