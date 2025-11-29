كيف تبدأ الدعاء؟.. 4 خطوات تستجاب بها الدعوة وتكون أقرب للقبول

الدعاء من أهم العبادات في حياة المؤمن وبه يلجأ إليه لطلب العون والتوفيق من الله في شئون حياته، و الدعاء ليس عبادة تجمع بين الخضوع والرجاء وله آداب وسنن وقد دعا الله عباده للتوجه إليه في جميع الحاجات عبر الدعاء في قوله عز وجل "قال ربكم ادعوني أستجب لكم"، وفي السطور التالية نتعرف على أهم خطوات تجعل الدعاء مستجابا.

كيف تبدأ الدعاء؟

وقد بيّن عدد كبير من الفقهاء أن الدعاء يبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه، تعظيمًا لقدره واعترافًا بنعمه، فيقول الداعي: "بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله".

ووضّح العلماء حول تصريحاتهم عن كيف تبدأ الدعاء؟ بأنه يجب بعد ذلك للداعي أن يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالًا للسنة، فيقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد»، وبعد ذلك يشرع العبد في طلب حاجته من ربه بما يرجوه ويحتاج إليه.

وعن ما يتعلق بختم الدعاء، يوصي أهل العلم بأن يختمه الداعي بالتضرع وطلب الرحمة، ومن الأدعية الواردة: «يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيًا، وكن بي رؤوفًا ورحيمًا يا أكرم المعطين».

ما هي آداب الدعاء ؟

دعاء الله – عز وجل – له عدد من الشروط والآداب وهى:

- إخلاص النية لله -عز وجل-.

- التيقن بإجابة الدعاء، والثقة في الدعاء.

- عدم الاستعجال في إجابة الدعاء.

- الخشوع أثناء الدعاء.

- تجنب الدعاء على الأهل، والولد، والنفس، والمال.

- الامتناع عن تكلف السجع في الدعاء.

- الإكثار من الأعمال الصالحة.

- أن يكون المشرب، والمأكل حلالا.

أوقات يستجاب فيها الدعاء

أولًا الدعاء ليلة القدر: ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعائشة لما قالت له: «أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

ثانيًا من أوقات يستجاب فيها الدعاء هو جوف الليل: الدعاء مستجاب في جوف الليل وهو وقت السحر ووقت النزول الإلهي فإنه سبحانه يتفضل على عباده فينزل ليقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم فيقول: «من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له» رواه البخاري (1145).

ثالثًا الدعاء مستجاب دبر الصلوات المكتوبات: الدعاء مستجاب دبر الصلوات المكتوباتوفي حديث أبي أمامة «قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذي (3499)، مشيرة إلى أن الدعاء مستجاب أيضًا بين الأذان والإقامة فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» رواه أبو داود.

رابعًا الدعاء مستجاب عند الأذان والتحام الصفوف في المعركة: الدعاء مستجاب عند النداء للصلوات المكتوبة، وعند التحام الصفوف في المعركة، كما في حديث سهل بن سعد مرفوعًا: «اثنتان لا تردان، أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا» رواه أبوداود.

سادسًا الدعاء مستجاب عند نزول الغيث: من أوقات استجابة الدعاء، عند نزول الغيث كما في حديث سهل بن سعد مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر» رواه أبو داود.

سابعًا الدعاء مستجاب في ساعة بالليل: توجد في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء، كما قال عليه -الصلاة والسلام-: «إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة"» رواه مسلم (757).

ثامنًا الدعاء مستجاب في يوم الجمعة: يوجد ساعة يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء فقد ذكر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها. رواه البخاري (935).

تاسعًا الدعاء مستجاب عند شرب زمزم: الدعاء مستجاب عند شرب زمزم، فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ماء زمزم لما شرب له» رواه أحمد.

عاشرًا الدعاء يستجاب في السجود: يستجاب أيضا في السجود قال صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه مسلم (482).